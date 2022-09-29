▲少女自首誣告男友性侵，害男友入監服刑。（示意圖／庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

少女小芬(化名)8年前指控當時的男友，不顧她反對強行發生性行為，男友雖辯稱雙方是你情我願，但因測謊未過，最後坦承並賠償小芬30萬元，被法院判刑3年8個月確定並入監服刑，小芬卻突然良心發現，向檢察官自首，當年其實並沒有被強迫，台北地檢署調查後，29日依誣告、偽證罪起訴小芬，檢方正研擬為男友提起再審。

這起「性侵」案發生在2013年間，小芬和年長1、2歲的男友都是還在念中學的少年少女，小芬指控，事發當天，男友因為怕自己睡過頭，請她一早到家裡去叫醒男友，沒想到男友就趁2人獨處時，強行壓制她並性侵得逞。

小芬事後報警，男友先是否認發生性關係，後來改口雙方合意，在各說各話的情況下，法院安排雙方接受測謊，結果小芬通過測謊，男友則沒過，加上小芬事後曾向友人訴苦等事證，男友最後選擇認罪，並賠償小芬30萬元。

新北地院審理後，考量男友已與小芬達成和解等理由，依對未滿14歲女子強制性交罪，判處有期徒刑3年8月，案經上訴二、三審，最高法院在2021年底判決確定，沒想到，小芬就在此時，自己跟律師到台北地檢署自首，坦承當年雙方真的是你情我願，檢察官調查後將小芬提起公訴，不過男友已經發監執行，將由檢方另行研擬提出再審。