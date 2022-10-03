女網友對戰特偵組名檢！為昔日生技股王開槓　互控結果出爐

▲名律師鄭深元被女網友指控誣告，檢察官調查後處分不起訴。 （資料照／記者林敬旻攝）

記者劉昌松／台北報導

曾任特偵組檢察官的名律師鄭深元，2020年間在媒體上針對康友康友-KY掏空案發聲，劉姓女網友在報導下留言，指鄭「代表康友投資人X」，「代表康友前董座○」，鄭深元因此控告劉女涉嫌妨害名譽，當時檢察官以康友案可受公評等理由，處分不起訴劉女，劉女接著反控鄭深元誣告，台北地檢署3日再以罪嫌不足為由，不起訴鄭深元。

曾為生技股王的康友-KY在2020年8月間傳出董事長黃文烈人間蒸發，隨後發生財務虧損嚴重，經檢調介入追查後，在2022年起訴認定，黃文烈涉嫌聯合大陸籍廈門奔馬集團王命亮等人，以假財報、股票質押等方式，從台灣資本市場吸金、掏空公司201.6億元，起訴29人，其中黃文烈仍在逃通緝中。

早在全案爆發之初，有媒體以「代表康友投資人」、「曝康友投資人心聲」等標題，報導律師鄭深元認為，負責康友財報的勤業眾信會計師應該要負起相關責任，劉姓女網友就在報導下方留言「代表康友投資人的鄭深元X」，「代表康友前董座黃文烈的鄭深元○」。

鄭深元認為自己是受康友公司所委任，與逃亡的黃文烈無關，認為劉女涉嫌加重誹謗，但劉女到案解釋，黃文烈當時還是康友公司的代表人，且如果鄭深元真的代表投資人，為何不告黃文烈，只告會計師當墊背，因此劉相關言論表達心聲。

檢察官調查後認為，康友掏空吸金案攸關台灣金融投資環境，屬於可受公評之事，而鄭深元的確受康友公司委任，劉女根據報導內容提出相關質疑，縱使表達內容使人不舒服，仍屬合理評論，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。

劉女不甘示弱，接著反控鄭深元涉嫌誣告，但檢察官調查認為，鄭自認名譽受劉女發文內容而損害，並非無端提告，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。