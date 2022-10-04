不滿被指「黑函」抹黑小英　台北市長參選人童文薰控媒體誣告

記者劉昌松／台北報導

無黨籍台北市長參選人童文薰近日進電話語音民調拜訪，內容包括「北區海霸王是蔡英文機的財產」、「後來變成軍事用地」、「是台北最大的違章」，有媒體報導指出，民進黨認為這則拜票語音是「黑函」並呼籲民眾「報案檢舉」，童文薰不滿自己光明正大的說出事實，被匿名指為「黑函」，4日到台

▲台北市長參選人童文薰按鈴控告媒體負責人涉嫌誹謗、誣告等罪。（圖／記者劉昌松攝）

北地檢署控告媒體負責人、總編輯等3人涉嫌誹謗、誣告等罪。

《自由時報》電子報9月30日刊登1篇報導標題為「拜票電話抹黑小英『非法取得海霸王軍事用地』 民進黨：非常惡質」，文中未提到語音電話是由哪位參選人撥打，但寫道，這種疑似參選的黑函電話非常惡質，利用製造社會仇恨爭取支持及選票，民進黨譴責，呼籲有心人士停止這樣的行為。

具有律師身分的童文薰10月4日現身北檢，表示這個語音電話就是她具名做的廣播，內容包括語音市調，以及語音拜訪，童文薰強調，「我特別去找國立編譯館，黑函的定義是不具名或用假名，我(電話語音)從頭到尾都用我自己的名字，我負責」。

童文薰表示，誹謗罪關鍵是誹謗到特定人，不需要說出名字，而民進黨報導中教唆工眾提告，也構成誣告罪，而且報導到現在掛在網站上，損害繼續在擴大，因此決定要控告報社發行人吳阿明、負責人林鴻邦，總編輯鄒景雯涉嫌誹謗、誣告、及《選罷法》意圖使人不當選等罪。