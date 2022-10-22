美101空降師時隔80年部署東歐　指揮官曝：隨時準備「進入烏克蘭」

▲美國陸軍第101空降師。（圖／翻攝自美國陸軍部官網）

記者羅翊宬／綜合報導

為了防堵俄軍將威脅勢力擴及至北約（NATO），隨著俄羅斯與美國所領導的北約組織之間的軍事緊張關係日益加劇，美國陸軍第101空降師時隔近80年來首度被部署至歐洲，該師副指揮官盧巴斯（John Lubas）更表示，「已隨時準備前往烏克蘭，做好保衛北約每寸土地的準備」；不過，此前美國總統拜登持續強調，他並未計畫向烏克蘭派遣美軍。

根據美媒《哥倫比亞廣播公司》（CBS），美國陸軍第101空降師位於肯塔基州坎貝爾堡的大本營總共部署約4700名士兵，這支輕裝步兵部隊綽號為「呼嘯之鷹」，是美國最精銳的空中打擊師，可在數小時內部署至世界上任何戰場，隨時做好戰鬥準備，他們被派往至北約成員國羅馬尼亞的領土，距離羅馬尼亞、烏克蘭邊境僅3英里。

報導指出，美國陸軍第101空降師傅指揮官盧巴斯准將、第2旅戰鬥指揮官馬泰迪斯上校（Colonel Edwin Matthaidess）乘坐一架黑鷹直升機直抵羅、烏邊境，該師此次實施演習時的坦克砲彈和砲火都是真實的，此次演習目的是模擬烏軍每天在邊境對面與俄軍的戰鬥，而在距離邊境如此近的地方實施演習，其目的在於向俄羅斯與北約發出明確訊號，「美國的軍隊就在這裡」。

盧巴斯受訪時表示，「我們已經準備好保衛北約的每一寸土地！我們擁有獨特的空中打擊能力，我們是一支輕步兵部隊，為我們的飛機和空中打擊帶來機動性。」

報導分析，俄羅斯總統普丁2月底下令全面入侵烏克蘭後，俄軍已從克里米亞半島向北推進，且試圖沿著黑海海岸向赫爾松地區推進，以求奪取烏克蘭重要港口城市奧德薩，目的在於切斷烏克蘭所有出海口，孤立烏克蘭、以及讓烏軍受困內陸。

俄媒《塔斯社》在報導指出，美國陸軍第101空降師指揮人員表示，已做好隨時進入烏克蘭的準備；不過末段卻又指出，儘管先前美國為首的西方國家不斷向基輔當局提供總價值數十億美元的武器與軍事裝備，然而拜登卻一再對外宣稱，他沒有向烏克蘭派遣美軍的計畫。

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