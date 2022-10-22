10年來首次！北韓邊境軍演「深夜傳槍聲」　居民嚇爆：會被打死

▲北韓的兩江道近日傳出槍聲，顯示邊境警備隊正在進行實彈訓練，讓當地的緊張局勢升級。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

北韓駐紮在兩江道的第25旅邊境警備隊近日罕見進行實彈訓練，就連晚間也不時傳出陣陣槍聲，導致邊境地區緊張氣氛升級，也增加當地居民的擔憂，害怕不小心被子彈波及。除了百姓外，白天要執勤，晚上又要訓練的士兵們也對上層的安排感到不滿。

據《每日北韓》報導，兩江道消息人士透露，北韓負責守護邊境的第25旅邊境警備隊，在10月12至14日期間，除了白天正常維持警戒任務，還在晚間實施了為期3天的夜間實彈射擊訓練。

報導稱，除了前鋒部隊與特殊部隊，北韓的普通士兵通常只會在冬季和夏季訓練進入尾聲時進行實彈射擊。目前不是軍方實施定期訓練的日子，加上北韓最近接連發射多枚彈道飛彈，猜測北韓打破常規舉辦實彈射擊訓練，是為了提高邊境地區的緊張氛圍。

兩江道邊境百姓表示，這是他們住在當地數十年來，第一次聽說邊境警備隊突然舉行夜間射擊訓練，而且現在又不是射擊訓練期間，因此軍方的行為讓他們感到十分恐懼，「這代表目前的局勢已經非常緊張了。我們每晚都能聽到槍聲，真的很讓人不安。感覺如果不小心進入前線的話，說不定會被射擊」。

知情人士也表示，不安的情緒也蔓延到了軍方，「邊境警備隊白天要執勤，晚上又要進行射擊訓練。他們結束執勤任務後，完全不能休息，需要立刻趕到射擊訓練場，因此現在這些士兵們都疲憊不堪，也對軍方的安排感到十分不滿」。