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日本防衛省罕見公布飛彈不足　分析指意增國防預算

▲▼ 日本目前的飛彈防禦體系由兩個層面組成，圖為部署在地面上的愛國者三型防空飛彈。（圖／取自日本防衛省・自衛隊推特）

▲ 日本目前的飛彈防禦體系由兩個層面組成，圖為部署在地面上的愛國者三型防空飛彈。（圖／翻攝自日本防衛省・自衛隊推特）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本防衛省10月21日罕見公布，根據試算目前用來攔截彈道飛彈的飛彈數僅達必要量約6成。日媒分析，防衛省有意訴求擴充飛彈攔截能力必要性，增加預算編列金額。

日本共同社報導，防衛省對外公布現有彈藥量占比相當罕見。有鑑北韓及中國持續研發飛彈，日本一旦遭受攻擊有可能無法充分攔截，防衛省稱「希望盡速改善」。

就在日本政府預定12月修訂「國家安全保障戰略」等3份文件，以及正式編列2023年中央政府總預算案前，防衛省此舉有訴求擴充飛彈攔截能力必要性之意。

日本目前的飛彈防禦體系由兩個層面組成，分別是配備在海上自衛隊神盾艦上的標準3型（SM-3）飛彈，及部署在地面上的愛國者三型（PAC-3）防空飛彈。

產經新聞報導，防衛省公布飛彈數量占比，讓外界再度得知恐有無法充分發揮防禦戰力之虞，以及防衛省目前面臨嚴重預算不足的狀況。

構成日本飛彈防禦體系的SM-3及PAC-3，隨技術更加成熟，售價也有逐步上調的傾向。不過過去30年來，防衛省編列彈藥採購預算額度大致相同，試算下來只能確保約6成可供攔截的飛彈數。

防衛省相關業務負責人說，這種情況不僅從嚇阻觀點來看有問題，一旦發生事態時，負責飛彈攔截的部隊也會無法充分發揮應有戰力。

日本明海大學教授小谷哲男在新聞網頁下方留言，稱擁有多少攔截飛彈數量本應保密，以免敵方趁機發動飽和攻擊，防衛省罕見做法應是有增加防衛預算的政治壓力。（譯者：黃名璽／核稿：陳亦偉）

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