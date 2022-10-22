普丁若炸水壩「破壞力等同原子彈」！　澤倫斯基急向西方喊話

▲ 烏克蘭南部卡霍夫卡水力發電廠水壩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）遭俄軍攻佔，烏軍準備反攻之際，總統澤倫斯基指控，俄軍計畫炸毀當地水力發電廠水壩，將淹沒烏南大片土地，導致大規模災難，呼籲西方國家出面警告俄國。專家評估，一旦俄軍攻擊該座水壩，破壞力將有如投下原子彈。

《路透社》報導，澤倫斯基20日晚間發表電視演說指出，俄軍在赫爾松州新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）的卡霍夫卡（Kakhovka）水力發電廠大壩內布雷，計畫將水壩炸毀，包括赫爾松在內的80個定居點將被淹沒，「世界上所有人都必須迅速採取有力行動，防止俄國再度發動恐怖襲擊。摧毀大壩將意味一場大規模災難。」

俄方指控，烏軍以火箭攻擊大壩，企圖加以摧毀；烏國官員則稱，這是俄國將炸毀大壩並栽贓基輔的訊號，但雙方都未提出證據。

寬闊的第聶伯河將烏克蘭一分為二，部分河段寬達數公里。卡霍夫卡水庫位於第聶伯河下游，爆炸恐怕引發洪水，淹沒大壩下游居民區，沖向赫爾松，也就是烏軍希望大力反攻收復的城市，且將破壞灌溉烏南大部分地區的運河系統，包括2014年被併吞的克里米亞。

▲ 澤倫斯基呼籲西方警告俄國，不要炸毀水壩。（圖／路透）

澤倫斯基的警告不免令人想起二戰期間，第聶伯河上游一座大壩發生的災難。根據烏克蘭歷史學家，蘇聯工兵當年撤退時引爆這座大壩，引發洪水沖走村莊，奪走數千條性命。

根據《新聞周刊》，烏克蘭媒體Rubryka曾於7月報導，卡霍夫卡水力發電廠是該國基礎設施安全重要一環，一旦被毀恐怕引發災難，並援引一名環境監測專家說法指出，破壞大壩的後果可與原子彈爆炸相提並論。

該名專家索羅卡（Maksym Soroka）說明，一立方公尺的水重達一噸，而大壩內有數萬噸的水，「力等於質量乘以加速度，當那樣的質量乘上加速度將是成千上萬噸的力，足以摧毀水泥」，將帶來災難性後果。

澤倫斯基呼籲世界各地領導人明確表明，俄國炸毀大壩將受到「與使用大規模殺傷性武器完全一樣的對待」，後果將相當於動用核武或化學武器。

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