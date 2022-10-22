中國二十大閉幕！　美專家研判：北韓恐「連續多次」核試

▲北韓2018年5月在外媒記者見證下炸毀豐溪里核武實驗場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著中國國家領導人、中共總書記習近平今（22）日宣布二十大和平閉幕，只怕日後北韓（朝鮮）終於可以隨心所欲進行多次核試驗！美國多名專家指出，在豐溪里核試驗場第3號坑道修復完工後，只要北韓最高領導人金正恩一聲令下，便可立刻進行核試驗，且為了完成核武小型化的目標，恐將連續進行多次核試。

根據《美國之音》（VOA），美國科學暨國際安全研究所（ISIS）所長奧布萊特（David Albright）於當地時間21日受訪時在通話中指出，「咸鏡北道豐溪里核試驗場3、4號坑道的近況，和美國與南韓情報當局在評論中指出北韓已完成核試驗準備，其實相當一致。隨著中共二十大閉幕，北韓日後在核試上將有著更自由的立場與空間。」

奧布萊特認為，北韓為了達到核彈頭小型化、研發熱核爆炸武器，恐將連續進行多次核試驗，「若要進行100至150kt以上高爆炸威力的核實驗，北韓需研發出能搭載在導彈上的熱核爆彈，而若要將核武實際搭載至彈道飛彈上，使其到達目的地，則需進行數次實驗。」

奧布萊特表示，「至於10至40kt的低爆炸威力核試，很可能是戰術核武或戰略核武實驗，在實現核彈頭小型化的過程中，持續性的實驗是必須的。」

美國智庫史汀生中心特別研究員、前國際原能總署副總幹事海諾寧（Olli Heinonen）則同樣指出，「豐溪里核試驗場目前有極高的可能已準備好被用於核試，核試的確切時間點取決於平壤當局所做出的政治性決定。北韓若要進行核試，有極高能會連續進行，因為光是要滿足北韓對於戰術核、中程彈道飛彈、洲際彈道飛彈的需求，必須進行數次核試。」

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