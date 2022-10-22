上兵站哨不舒服！溜進輔導長室狂睡90分鐘　慘被判刑3個月

▲志願役上兵站哨時覺得不舒服，跑去輔導長辦公室睡覺被抓包。（圖／達志／示意圖）

記者劉人豪／屏東報導



陸軍三三三旅一名上兵，值勤凌晨2時到4時的安全士官期間，跑進輔導長辦公室內睡覺，約90分鐘後被準備接哨的中士發現後，軍方依違反衛兵哨兵廢弛職務罪送辦。法院審理後，判他3個月徒刑，得易科罰金9萬元。

判決書指出，陳姓上兵在2022年3月16日，擔任夜間2時至4時安全士官勤務，負責監管連隊上設備物資及夜間安全警戒，但他於2時37分許，覺得身體不適擅自進入輔導長辦公室內睡覺，等到同連隊中士要接任4時至6時的安全士官勤務時，到執勤地點沒看到陳姓上兵，尋找後發現陳姓上兵自輔導長室走出，通報後全案交由屏東憲兵隊移送偵辦。

輔導長指出，該夜間執勤時段僅安全士官1人醒著執勤，如安全士官不在勤務位置，發生事情時即無法立即反應、處置，危害部隊安全，且監視器也有錄下陳姓上兵2時37分進入輔導長辦公室，等到連隊中士欲進入輔導長室時，陳姓上兵才自輔導長室走出，估算他大概睡了九十分鐘。

法官審酌，陳男為志願役軍人，竟於值勤時段在輔導長辦公室睡眠，影響軍隊紀律及營區安全管控，而陳男犯後坦承犯行，態度尚可，依廢弛職務罪判他3個月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。