高市驚見18例登革熱！屏東潮州防治登革熱　連手清理孳生源

▲潮州清除登革熱孳生源 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

登革熱疫情升溫，全台累計已有20例登革熱本土病例，其中18例在鄰近的高雄市，因高屏為生活圈緊密，屏東縣政府不敢輕忽大意；縣府環保局於19日邀請環保署南區環境管理中心、潮州鎮公所，假潮州鎮日式歷史建築文化園區辦理「防治登革熱 全潮一起來」相揪作夥來清理孳生源活動，宣導民眾積極清除登革熱孳生源與維護清淨環境。

縣長潘孟安表示，潮州鎮人口密度算是密集，一旦有登革熱疫情，將會讓許多鎮民健康受到威脅，雖時節已漸進深秋，惟縣內天氣仍然炎熱且偶有下雨，稍有不慎，髒亂的環境易成為病媒蚊孳生溫床，大大增加登革熱疫情風險，呼籲民眾要確實遵循登革熱防治巡、倒、清、刷四大要領，期望民眾齊心防堵疫情發生，共同努力維護縣民健康，繼續維持5年來屏東縣登革熱無本土病例的優良成績。

這次活動由環保局余東壁技正、環保署南區環境管理中心葉迺群主任及潮州鎮周品全鎮長，帶領潮州鎮12個里之守望相助隊、環保志工等約150位的民眾參與，首先由環保署講師教導民眾如何防治登革熱等相關知識後，再由環保局及南區環境管理中心各自派員擔任4條路線關主，分成4隊帶領民眾至潮州鎮街道內，進行清除病媒蚊孳生源工作，並提醒民眾應主動清理居家環境及清除家戶內外積水容器，動手將孳生源清除。

環保局表示，為鼓勵民眾能盡量找出孳生源，當日參與民眾只要每清理1處(個)陽性孳生源(有產生孑孓)、每清理6處(個)孳生源之積水容器或1公斤垃圾即可獲得整串衛生紙；另4個隊伍中清理數量為團體競賽第一名者，團體每人再加碼贈送獎品，讓參與的民眾無不拼命在找積水容器。