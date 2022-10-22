天花板塌了牆漏水！屏東12歲小兄弟住60年老屋　擠2坪房睡破床

▲ 屏東小兄弟住在這2坪房間已經7年。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導



目前就讀國小六年級的小傑，因家境不優渥，7年來跟家人住在屋齡將近60年的破舊房間裡，無能力更新及修繕，他和國小三年級的弟弟，居住在一個不到兩坪且天花板坍陷的房間內，恆春基督教醫院院長黃健榮聞訊後，跨界媒合中科院九鵬基地，攜手為孩子修繕房間，打造安全又舒適的臥房，讓2人可以無虞成長。

12歲的小傑與9歲的弟弟一起居住在一個不到兩坪，且光線不充足、窗戶也勉強用木板遮蔽的房間裡，每天躺在早已破損、泛黃納垢的彈簧床上，房內油漆不僅早已剝落，天花板更是塌陷不完整，7年來只能任由房間頹傾、損壞，漏水也無力維護，殘破情況令人心疼。

▲房內油漆不僅早已剝落，天花板更是塌陷不完整。（圖／記者陳崑福翻攝）

黃健榮聞訊後，媒合中科院九鵬基地，出動木工及水電人員共同出力，將小傑和弟弟的房間整修完畢，讓兄弟倆今年冬天就能住在嶄新又溫暖且安全的環境。

黃健榮指出，他從小成長在艱辛環境的長大，所以對小兄弟的處境特別感同身受，並強調恆基不僅提供民眾在醫療上的需要，也期望在社會愛心與資源的投入下，讓改變住進弱勢學童家中。

恆春基督教醫院院長黃健榮(右)聞訊後，跨界媒合中科院九鵬基地主任黃仲成(左)攜手為孩子修繕房間。（圖／記者陳崑福翻攝）