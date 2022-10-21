22歲脫褲女「襯衫被扯破」坐公園草地哭喊！路人圍觀　真相曝光

▲一名女子在公園內衣不蔽體，引起路人圍觀。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸廣東省連州市一名女子日前衣不蔽體，坐在公園的草地上引起圍觀，一旁還有一名黑衣男子蹲著抽菸，讓網友猜測女子可能遭到性侵。對此，警方出面澄清，此事件為情侶爭吵，女子情緒失控才自行解開衣物。

該段影片19日在網路瘋傳，畫面顯示該名女子頭髮凌亂，獨自坐在公園內的草地上哭泣，她的上衣襯衫被打開、褲子被脫下一點，因此引起路人圍觀。此外，警方到場後，詢問女子一旁的黑衣男子是不是她的丈夫，女子也不斷否認，強調遭到黑衣男攻擊。

▲女子跟男友因吵架而情緒失控。（圖／翻攝微博）



▲連州警方澄清文如上。（圖／翻攝微博）

影片曝光後，網友都認為這是一起性侵事件，也認為警方偏袒黑衣男。對此，連州市公安局20日發文澄清，該名22歲女子8日跟男友到連州市出遊，途中兩人發生爭執，女方情緒失控自行解開衣物並坐在草地上，才引起群眾圍觀，員警立刻將兩人帶回公安機關，等待女子情緒緩和、雙方和解後才讓其離開。

事後，22歲女透過網友表示，她18歲跟男友交往至今，為對方生了4個孩子，由於男友長期家暴讓她無法接受，當下才會情緒失控，做出荒唐的事情，衣服、褲子的確是她自己扯開及脫的，「因為我男朋友說了很多污辱我的話」。

女子表示，事件曝光後她顏面盡失，現在準備跟男友分開，會用法律的武器來保護自己跟孩子。

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