女友晚回家身上飄「男性香水味」炸綠光！他偷看手機　揪真相哭了　

▲原PO偷看女友手機。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶之間想要走得長遠，除了價值觀要契合外，誠信也很重要，一名男網友表示，女友最近常在下班後說有事會晚點回家，有時一進家門身上還會飄著淡淡的男性香水味，他瞬間感到頭頂綠綠的，於是趁女友洗澡時，偷偷看對方手機，打開蝦皮發現真相，當場哭了。

男網友在校園論壇《zuvio》發文，「最近女友很神秘」，女友最近常在下班後說有事情晚點回家，有時回到家，身上還會有淡淡的男性香水味，「完全覺得我被綠的」，於是偷偷觀察女友的舉動，發現對方最近很常逛蝦皮，還會看一堆健身教練的IG，因此懷疑女友用蝦皮的聊天室跟劈腿對象偷情。

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他趁女友在洗澡時偷看手機，「先說我這樣做不太對，但我只想真相大白阿」，原以為會看到女友跟小王的煽情的對話紀錄，但怎麼找都沒有，最後他去看女友的瀏覽紀錄，「沒想到一打開瀏覽紀錄我直接淚兩行，原來女友是在挑我的生日禮物」。

▲原來女友默默準備生日禮物。（示意圖／記者黃可昀攝）

原PO透露，會如此確定是因為他最近很想買心率體重計，「看到女友看了很多體重計的商品和男性香水」，後來女友從洗完澡出來，他立刻衝上前抱住，邊抱邊說「是我錯了，是我不好」，雖然女友滿臉問號，但他卻不在意，「沒關係，我懂就好」。

貼文一出，網友們被閃瞎，「以為有什麼劇情，結果還是毫無防備被閃瞎的我」、「看標題，我也以為會發生什麼八點檔劇情」、「我懷疑你在炫耀」、「原PO要和你女友坦承交代」、「最後突然來一個閃光彈把我的鈦合金狗眼直接閃瞎」、「可惡，騙我進來」。

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