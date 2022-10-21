老婆睡樓上…員工妹醉倒客廳沙發！　沙龍色老闆溜下樓撿屍

▲美髮沙龍老闆不顧老婆就在樓上、性侵酒醉無力抗拒的女員工，遭判2年徒刑，賠償40萬獲得緩刑。（示意圖，非本案當事人／pixabay）



記者蔡怡萍／高雄報導

美髮師欣欣（化名）與所任職的沙龍店老闆、同事們一起喝酒後，因酒醉體力不支，獨自一人倒在店內2樓客廳，蔣姓老闆見狀心生淫念，竟不顧老婆就在3樓睡覺，趁機性侵欣欣得逞，事後蔣男表示一時衝動、拿出40萬與欣欣和解，高雄地院審理後依乘機性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，並應提供160小時義務勞務，受法治教育3場，全案仍可上訴。

判決書指出，欣欣在高雄一間美髮沙龍店工作，2020年8月22日晚間，她與老闆夫婦、幾名同事到釣蝦場唱歌喝酒，到隔天凌晨3點多還不盡興，回到沙龍店2樓客廳續攤，直到5點多一行人才散場休息，老闆夫婦回到3樓房間，幾名同事離開返家，而欣欣因實在太醉無法行走、直接躺在2樓沙發上昏睡。

蔣姓老闆後來下樓抽菸，看見欣欣不勝酒力失去意識，竟藉著幾分酒意大膽起來，強行性侵得逞，欣欣因泥醉狀態無力抵抗，但事後發現遭老闆侵犯，經談判未果後報警處理。

高雄地院審理後，蔣男坦承犯行、性侵欣欣事實明確，並與欣欣以40萬和解且賠償完畢，同意原諒並給予減判，認為蔣男已誠心悔過、惡性非大，依乘機性交罪處2年徒刑，緩刑5年，期間付保護管束，並應向指定機關提供160小時義務勞務，並接受3場法治教育。全案仍可上訴。