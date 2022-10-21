交往5月被分手！18歲男烙2屁孩「雙刀逼問原因」　警出重手解危

▲18歲王姓男子不滿被19歲女友分手，竟找3友人持刀前往北投當街質問。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

走不出情關！北市北投區20日晚間發生一起持雙刀糾紛，警獲報到場發現爭執已停，經查發現19歲少女與王姓前男友交往5月因細故分手，男方不滿被分手，撂3名友人持開山刀、西瓜刀前往質問，期間不斷揮舞，將少女嚇壞，並從蔡姓少年身上搜出咖啡包，全案訊後依恐嚇、毒品等罪移送士林地檢署、少年法院，並開立跟騷法告誡書及聲請暫時保護令。

警方指出，本月20日20時32分許，接獲報案稱，北投路1段與大興街口有持刀糾紛，警火速抵達發現已無爭執。現場19歲少女害怕地表示，遭王姓前男友及其3名友人擋在路口，甚至亮刀質問「為何分手」，期間更不斷揮舞刀，做勢恐嚇。

▼蔡姓少年身上被搜出3包毒咖啡包。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方進一步得知，18歲王姓前男友不甘被交往5月女友分手，因此帶蔡姓友人（18歲）、蕭（17歲）、鄭（17歲）從新北到北投找少女，但4人血氣方剛卻不循理性溝通方式，持刀逼問分手原因，現場更從蔡姓男子搜出3包毒咖啡包，隨後將4人帶回派出所。

警詢時，王嫌表示，就是想問分手原因，警方也立即並依職權對王男開立跟蹤騷擾法吿誡書，並幫少女聲請暫時保護令，全案訊後依聚眾鬥毆、恐嚇、毒品危害等罪將4人移送士林地方檢察署、少年法庭偵辦。