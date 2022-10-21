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寶可夢GO活動今登場　皮卡丘頂爆炸頭大開電音趴

▲▼皮卡丘夜間舞台秀。（圖／記者陳家祥攝）

▲皮卡丘夜間舞台秀。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

為推廣城市觀光，北市觀傳局首次與The Pokémon Company的「飛翔皮卡丘計畫」合作，10月21日起至23日止，Pokémon GO Safari Zone活動及皮卡丘夜間舞台秀將在大安森林公園輪番上陣，陪大家從早玩到晚。另外，還有Pokégenic拍照景點，前來參與活動的民眾千萬別錯過與寶可夢的蹤跡拍照留影。

Pokémon GO Safari Zone: Taipei活動10月21日至10月23日一連3日於大安森林公園登場；若於《Pokémon GO》中購買入場券，則有機會在大安森林公園遇見平常不會在台灣出現的帕奇利茲。此外，還有機會遇見異色未知圖騰（T、P、E），以及在《Pokémon GO》首次登場的異色螢光魚。

未購票的訓練家們則可在台北市各個角落捕捉穿著綠色T恤（樹果）的皮卡丘、參加超級拉帝亞斯與超級拉帝歐斯的超級團體戰；旋轉台北市內寶可夢補給站轉盤時，則有機會獲得「飛翔皮卡丘計畫」合作活動貼圖。

另外，爆炸頭皮卡丘和夥伴們也將在活動期間，於每天的18點30分、20點登上露天音樂台，推出熱力四射的舞蹈表演。表演活動為免費參加，歡迎大朋友帶小朋友和皮卡丘一起同樂，看皮卡丘們萌翻全場。

▲▼皮卡丘夜間舞台秀。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼皮卡丘夜間舞台秀。（圖／記者陳家祥攝）

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