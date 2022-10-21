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國境解封後首場旅展　台中國際旅展人潮擠爆

▲國境解封後首場旅展，台中國際旅展人潮擠爆。（圖／記者游瓊華攝）

▲國境解封後首場旅展，台中國際旅展人潮擠爆。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

國境解封首場大型旅展登場！台中國際旅展ATTA今(21)日上午在台中國際展覽中心開幕，現場湧入大批民眾參觀，各攤位都有不少消費者詢問行程。參山處等四單位聯合行銷推出消費滿500元就抽獎拿機票、住宿券等活動吸引不少民眾停留消費試手氣。不少業者也趁勢推出寒假、春節檔期旅遊行程，要把疫情期間流失的業績通通補回來。

▲國境解封後首場旅展，台中國際旅展人潮擠爆。（圖／記者游瓊華攝）

旅遊業者透露，國人太久沒出國，希望天數加長、品質高的旅遊行程，像是歐洲地中海遊輪行程，在10月15日就有30人大團出發，是國內首發團，緊接著11月還有百人壯遊。除了郵輪之外，年底到紐西蘭避冬以及到澳洲跨年看雪梨煙火的行程都很受歡迎。

▲國境解封後首場旅展，台中國際旅展人潮擠爆。（圖／記者游瓊華攝）

▲ 參山處協助觀光圈業者衝一波國際旅展商機。（圖／記者游瓊華攝）

今上午10點不到，展場門口擠滿人潮，參山處協助觀光圈業者衝一波國際旅展商機，特別於旅展期間推出系列遊程優惠，享第二人半價等折扣，帶領民眾暢遊八仙山、谷關、合興車站、獅頭山等特色景點。如「溫泉森林2日遊」、「情定風城2日遊」兩人同行均享第二人半價，帶領民眾暢遊八仙山、谷關、合興車站、獅頭山等特色景點。

另外，民眾詢問度最高的黃金小鎮單車體驗、大雪山森林遊樂區等主題遊程「樂活之旅2日遊」、「山林農遊二日遊」都可享兩人同行第二人折扣600元的超值優惠。帶領遊客體驗觀光工廠、大雪山森林遊樂區以及彰化田野單車旅遊、溫泉飯店泡湯、以及部落旅遊等等。

▲國境解封後首場旅展，台中國際旅展人潮擠爆。（圖／記者游瓊華攝）

▲礁溪長榮鳳凰酒店推出線上旅展，雙人一泊二食平日住宿券8388元。（圖／礁溪長榮提供）

沒辦法到台中逛旅展也沒關係，長榮鳳凰酒店(礁溪)也推秋季線上旅展，平日雙人一泊二食住宿券優惠價8388元，一泊一食只要7888元；台中鳳凰酒店推一泊一食住宿券下殺3.7折，只要2666元即可入住。
 

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