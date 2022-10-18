長榮空姐愛心桌曆曝光！攜手知名藝術家　穿氣球比基尼驚豔入鏡

▲長榮空服員愛心年曆邁入第12年。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空空服員自2011年起自行拍攝發行愛心年曆，11年來捐助弱近8百萬元，今年邁入12年，在國境解封之際，推出《2023年空姐愛心桌曆》，有空服員從沒懷孕拍到懷孕、忍著孕吐拍攝，愛心桌曆更首度攜手知名藝術家合作，空姐更穿上世界氣球冠軍設計的「氣球比基尼」驚艷入鏡。

長榮航空空姐、空姐愛心年曆發起人/林佳楓表示，空姐愛心年曆邁入第12年，遇到很多挫折困難都沒有放棄，堅持到現在才可以發表2023年曆，11年來捐助弱勢超過8百萬，今年要繼續努力幫助弱勢孩子，捐助需要早療或偏鄉需要醫療的孩子，2023年曆更挑戰不同風格，除有美麗空姐外，還結合13位台灣藝術家創作，讓年曆宛如一場藝術饗宴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼長榮空服員拍攝愛心年曆。（圖／林佳楓提供）

2023空姐年曆更出現兩位孕婦空姐，其中拍攝封面的空姐曾妤仙拍攝時已經懷孕3個月，今年為第二度拍攝，曾妤仙說，當時拍攝時剛滿3個月，還是會有孕吐反映，學姊邀請她參加愛心，她忍著不舒服，先去孕吐完後再回來繼續拍攝，希望延續這份愛心。

另一名懷孕空姐劉沛緹則說，參與2023年桌曆從沒懷孕到懷孕，拍攝時已經懷孕了，她想說肚子出來了也沒關係，很開心參加拍攝幫助偏鄉兒童。

▲長榮空服員拍攝愛心年曆。（圖／林佳楓提供）

2023年空姐愛心桌曆也首度邀請各界知名藝術家參與，其中世界氣球冠軍宋俊霖更為空姐年曆設計了「氣球比基尼」，宋俊霖表示，過去參加國內外氣球比賽其中一項是氣球服裝，以前比賽就有製作比基尼服裝，因此他向林佳楓借了一件比基尼，沿著形狀做出一件氣球比基尼，加上編制的海洋泡泡元素。

穿上氣球比基尼驚艷入鏡的吳芷瑜表示，自己從沒有穿過氣球的比基尼，蠻新奇的，而且很合身，拍攝時會怕破掉，因此擺姿勢比較小心。

▲▼長榮空服員愛心年曆。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼長榮空服員愛心年曆。（圖／記者李姿慧攝）

林佳楓表示，2023年空姐愛心年桌曆價格有調整，從過去一本290元調漲為310元，在解封之際推出，希望藉由美麗的年曆讓被關了2年的大家有更愉悅的心情。