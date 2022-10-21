瞞足跡害疫情波及40人罰30萬　告贏高雄市府免罰！衛生局：將上訴

▲高雄小港去年發生家庭群聚。（資料圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄江姓女子一家在去年6月陸續染疫，衛生局進行疫調時，認為江女「擠牙膏式」的表達方式，導致無法第一時間釐清感染源，因此裁罰江女30萬元。江女提出行政訴訟，法官認為衛生局在處分前未依職權調查證據，又不給她陳述意見機會，違反《行政程序法》規定，撤銷罰單判江女免罰。對此，高市衛生局表示，會提起上訴。

這起事件發生在去年6月初，當時正值全國三級警戒期間，北部社區流行Alpha病毒株具高重症致死風險。衛生局指出，市府防疫團隊進行疫調時，查確診者共有7筆隱匿足跡不實狀況，包含刻意忽略隱瞞5月29日曾至醫療院所就醫，整體造成疫情風險擴及40餘人，造成疫調困難，抽絲剝繭過程中，耗費人力追溯發病前14天行程足跡，致使溯源疫調、匡列接觸者延遲3日。

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衛生局強調，參照當時疫情背景，防疫措施是採「精準疫調」，是以清零為目標，於早期發現潛在個案就迅速篩檢，根據風險擴大匡列接觸者以有效阻斷社區傳播鏈。江姓確診者在疫調過程刻意隱匿足跡事證明確，因此，依違反傳染病防治法第43條第2項規定，處以30萬元罰鍰，已兼顧手段與行政目的間之衡平，衛生局將基於上述理由再提起上訴。

▲針對判決結果，高雄市衛生局將提上訴 。（圖／記者許宥孺攝）

江女遭裁罰後提起行政訴訟，她主張，當天被通知確診後就被送至隔離處所隔離，幾個小時後手機就被收走，在沒有通訊工具、心情緊張、思緒無法專心、又餓又累又睏又擔心家人、小孩的情況下，又密集地被不同的人員疲勞轟炸式地詢問過往足跡，她已盡可能交代已知事情，卻仍遭被告認定交代不清及規避、妨害疫調。

江女認為，她明明已經充分告知相關足跡，但市府衛生局就認為她「擠牙膏式」表達就是隱匿足跡，而且正常一般人無法完全記得某月某日完整做了什麼事、去了哪裡，需要其他人、方法集思廣益還原足跡，因此認為原處分及訴願決定均有瑕疵，要求撤銷30萬元的罰款。

法院審理認為，衛生局在做處分前未給江女陳述意見的機會，程序有瑕疵，且沒有無具體證據證明江女有何拒絕、規避或妨礙疫調，因此認為原處分有違誤，判決撤銷30萬元的罰單，全案可上訴。