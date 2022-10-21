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《菸防法》拼本會期三讀　立院朝野協商10月28日登場

▲　在美國吸食電子菸的人口有8成低於35歲（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲電子煙、加熱菸等新興菸品興起，各界呼籲修《菸防法》呼聲不斷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳家祥／台北報導

本屆立法院新會期將處理112年度中央政府總預算、前瞻、國營事業等4大預算案外，衛福部送出的《菸害防制法》修正案也將列為優先法案。根據立院規劃，預計將在10月28日由國民黨立委林為洲召開黨團協商。

行政院在今年1月送出的《菸害防制法》修正草案，此次修法內容重點包括全面禁止電子煙在內等類菸品、納管加熱菸、禁止加味菸，提高禁止吸菸年齡至20歲，擴大室內公共場所禁菸並加重罰則。另外，政院版本同時也就符合菸品定義之新類型的菸草產品加以規範。

《菸害防制法》修正草案在立法院上會期的衛環委員會已完成逐條審議，共36條文保留、11條文以政院版通過，送出委員會，同時也決議由上會期的國民黨召委林為洲負責在本會期後續召開黨團協商。

各界關注的《菸害防制法》修正草案，預計將在10月28日舉行黨團協商。由於朝野黨團對於草案方向都有不同意見，根據規劃，包括第2條、第3條、第4條以及第4條之1、第7條、第11條、第13條、第14條、第17條、第24條、第29條、第31條等，都將進行朝野討論。

由於新興菸品不斷推陳出新，國內法規在管理上已明顯「力有未逮」，盼了15年的《菸害防制法》終於迎來修法，朝野討論的方向主要在於菸品的管理，包含電子煙、加味菸在內的各式類菸品，成分標示、如何管制等。

根據國健署調查，國內國高中職生電子煙使用率分別由107年1.9%與3.4%上升至110年3.9%與8.8%，合併計算青少年電子煙使用率由107年2.7%上升至6.6%，估7.9萬學生淪吸菸族。

由於青少年使用電子煙的氾濫情形嚴重，除了已經多次引起家長與學校等民團要求政府儘速通過《菸害防制法》修正案，衛福部國健署也呼籲，請各界支持《菸害防制法》修法，透過立法讓政府強化管制菸（煙）品法源，且世界衛生組織（WHO）認定加熱菸等同傳統紙菸，應盡速納管並課稅。

為了配合《菸害防制法》的修正，財政部也同步配合修正《菸酒稅法》，對於加熱菸徵稅事宜做好法源準備。

根據立法院財政委員會今年5月16日初審通過的《菸酒稅法》修正案，未來將針對紙菸、菸絲、雪茄以外的「其他菸品」應徵稅額，採按每公斤或每千支徵收1,590元，從高課徵。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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