快訊／60.46％支持速過菸害防制法　林為洲：本會期力拼三讀

▲電子菸。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳家祥／台北報導

立法院在新會期在九月下旬正式開議，這個會期將處理112年度中央政府總預算、前瞻、國營事業等4大預算案外，在重大民生法案方面，由衛福部送出的《菸害防制法》修正案在上會期卡關，除了國健署呼籲各界支持修法外，家長與學校等民團也出面要求政府儘速通過《菸害防制法》修正案。

對於國健署公布估計全台有7.9萬學生濫用電子煙淪為吸菸族，呼籲各界支持修法，根據《東森新媒體ETtoday》的最新調查顯示，有60.46％（4062票）的民眾支持立法院本會期儘速完成菸害防制法修法，嚴禁電子煙、管理加熱菸；另有39.54％（2656票）的民眾表示不贊成。

▲根據本站的調查有超過6成受訪民眾支持盡速修法禁止電子煙、管理加熱菸。（圖／ETtoday資料照）



行政院在今年1月送出的《菸害防制法》修正草案，此次修法內容重點包括全面禁止電子煙在內等類菸品、納管加熱菸、禁止加味菸，提高禁止吸菸年齡至20歲，擴大室內公共場所禁菸並加重罰則。另外，政院版本同時也就符合菸品定義之新類型的菸草產品加以規範。

該案在立法院上會期的衛環委員會已完成逐條審議，共36條文保留、11條文以政院版通過，送出委員會，同時也決議由上會期的國民黨召委林為洲負責在本會期後續召開黨團協商。

對此，林為洲在接受訪問時表示，他明白國人盼望《菸害防制法》修法，黨團也持續在努力中，絲毫不感鬆懈，從6月開始即不斷與國健署開會討論，也請國健署和各委員辦公室說明，相信近期就會有一個初步的共識，我們會努力力拼本會期結束前三讀。

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者林敬旻攝）



另外，立院民進黨團也回應民眾期待，民進黨團幹事長羅致政指出，《菸害防制法》的修法本來就列入本會期的優先法案，希望這樣的規劃在委員會跟院會能順利進行。

至於在野黨有不同的聲音，羅致政表示，若在野黨有其他意見，希望在審查過程中就好好表示，不要拖太久，有意見就趕快討論、盡快協商，看朝野協商氣氛再行表決；他評估，這會期有機會過關。

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委蘇巧慧過去在接受媒體訪問時也表示，民進黨團的立場跟行政院是一致的，電子煙是一定要禁止的，因為我們不知道它的成分，但加熱菸是用納管的方式，讓校園有明確的法律來管理學生。

根據國健署調查，國內國高中職生電子煙使用率分別由107年1.9%與3.4%上升至110年3.9%與8.8%，合併計算青少年電子煙使用率由107年2.7%上升至6.6%，估7.9萬學生淪吸菸族

由於青少年使用電子煙的氾濫情形嚴重，除了已經多次引起家長與學校等民團要求政府儘速通過《菸害防制法》修正案，衛福部國健署也呼籲，請各界支持《菸害防制法》修法，透過立法讓政府強化管制菸(煙)品法源，且世界衛生組織（WHO）認定加熱菸等同傳統紙菸，應盡速納管並課稅。

▲家長團體和菸害防制團體籲加速菸害防制法修法。（圖／全國家長會長聯盟提供）



為了配合《菸害防制法》的修正，財政部也同步配合修正《菸酒稅法》，對於加熱菸徵稅事宜做好法源準備。

根據立法院財政委員會今年5月16日初審通過的《菸酒稅法》修正案，未來將針對紙菸、菸絲、雪茄以外的「其他菸品」應徵稅額，採按每公斤或每千支徵收1,590元，從高課徵。

對於有立委提出，主管機關應每2年邀集財政、經濟、醫療、公共衛生及相關領域學者專家針對菸稅進行評估、適度逐步調整應徵稅額。

財政部長蘇建榮也指出，《菸害防制法》對於菸捐有調整機制，若機制上沒問題，菸稅也會進一步檢討，財政部希望維持政院版條文通過。另外，蘇建榮也承諾，會和地方政府合作繼續查緝私菸量能。

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