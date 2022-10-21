饕客承諾「解開繩就把你放生」　大閘蟹秀「最強求生欲」真解開了　

記者魏有德／綜合報導

山東濟南一名饕客孫先生20日準備享用「大閘蟹」前，發現這隻大閘蟹在盆中掙扎，用雙鉗試圖把纏繞在軀幹上的棉繩解開，孫先生一時興起，隨口朝著這隻大閘蟹說了一句，「解得開就把你放生。」沒想到，這隻求生欲極強的大閘蟹還真的解開了身上的綁繩，孫先生也允諾，將這隻大閘蟹帶去湖邊還其自由。

▲「最強求生欲」大閘蟹自己解開綁繩，饕客允諾放生。（圖／翻攝白鹿視頻，下同）

《白鹿視頻》影片顯示，孫先生先是喃喃自語地說道，「這大閘蟹成精了，在這兒解繩子解半天。」隨後又補上一句，「你要能解開我就把你放了！我說了算！」只見這隻大閘蟹巧妙的運用雙鉗，撥弄半天後，真的把繩子解開。

孫先生表示，這隻大閘蟹原本打算隔天要吃，太太就先把牠取出來準備放到冰箱裡，其餘的蟹都已經放進冰箱，只有這隻在替自己「鬆綁」，便隨口允諾解開就放了牠，「之後陸續看了幾次，還真的自己解開了，誰知道牠真能解繩子，便兌現自己的承諾，開車載去附近的小湖放生，就是一隻螃蟹的自我救贖。」

影片傳開後，網友紛紛表示，「這螃蟹回去就辦了鬆綁培訓班」；「最好的救贖難道不是清蒸？」；「出了水的螃蟹入水不一定能活，但下了鍋的肯定不能活」；「肯定作假」；「努力求生的螃蟹」。