穩交7年想結婚！男友「回1句」她秒落淚　網狂勸分手：別再等了

▲原PO想在30歲前結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少情侶以「結婚為前提」和另一半交往。但一名女網友抱怨，和男友交往7年，先前就曾多次提到自己想結婚，但沒想到最近討論想在30歲前結婚時，對方卻回「幹嘛結婚？」她聽到後隨即落下眼淚，雙方因為此事爭執不下，讓她考慮是否該放生。文章曝光後，網友紛紛勸「快分，別再等他了」。

原PO在「Dcard」發文表示，她目前28歲、男友30歲，2人在一起7年了，起初交往時，她就有提到自己想要結婚，當時對方回應「順其自然，時候到會結婚」，只有簡單聊一下彼此對於結婚的看法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於原PO想在30歲之前結婚，因此近來通電話時，鼓起勇氣再次提起這個話題，問「你都沒有想要結婚喔？」未料男友卻回「沒有啊，幹嘛結婚？」她聽到這句話隨即掉下眼淚，表示「你不是很早就知道我是想結婚的人了嗎？」對方回應「我知道啊！可是幹嘛結婚？」

▲原PO和男友因為是否要結婚吵架。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

男友解釋，因為自己現在月薪還不到10萬元，所以不敢結婚，認為至少要到35歲左右才能開始準備。但原PO無法接受，「那時候我早就33了，如果到時候有問題，我們分手了，最後我也沒人要了」，也說自己目前月入10至13萬左右，男友月薪約4萬元，「他一直說順其自然，我問他是順其自然到什麼時候？他說等他有錢的時候」，為此感到十分心寒，不知道是不是應該及早放生。

不少人看到後紛紛表示，「他連敷衍妳都不用動腦，交往七年三十歲月薪四萬的人，妳怎麼會認為他這七年有想過結婚的問題」、「拍拍，以我身邊眾多例子來看，他不是不想結婚是不想跟妳結婚」、「感覺就是能拖就拖，真的時間到了又有其他藉口了」、「30歲只領4萬，你怎麼會相信他35歲就可以領到10萬」、「真的不用再等了，趁還沒過30趕緊離開，不要捨不得之前的時間，等下去真的沒結果」。

▲男友希望月薪10萬再結婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

原PO事後更新發文，表示多年的感情很難說分就分，這段時間也一直和男友溝通，但對方仍認為賺得還不夠多，希望她再等2年，如果達不到再說，「我聽了快暈倒」。但她仍沒有放棄，隔天再次傳訊息詢問，未料卻看到對方回應「昨天話題不是結束了，要讓我再回什麼」，當場心碎決定分手。