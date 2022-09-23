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大陸 大陸焦點 特派現場

陽澄湖大閘蟹開捕秀新款防偽戒指　年輕蟹農教挑蟹要看「這條腿」

記者魏有德／綜合報導

大陸長江流域受夏季乾旱影響，秋季最肥美的大閘蟹開湖時間也往後拖延，據了解，最富盛名的陽澄湖大閘蟹確定今（23）日開湖捕撈上市，新版「防偽戒指」也將隨之登場，避免消費者受騙。此外，也有年輕蟹農教導消費者如何挑出最高品質的「霸王蟹」，除既有的方式外，特別要看「倒數第二條腿」的硬度。

▲陽澄湖大閘蟹開捕。（圖／翻攝微博）

▲陽澄湖大閘蟹開捕。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，2022中國·蘇州陽澄湖大閘蟹開捕節暨崑山巴城蟹文化旅遊節舉行，受此前持續高溫影響，今年大部分蟹脫殼時間延後，批量上市時間也有所延後。同時，陽澄湖水質提高後，今年蟹的品質也優於往年。而為規範大閘蟹信用管理，2022版陽澄湖大閘蟹防偽戒指將在開幕式亮相。

據悉，陽澄湖分為西湖、中湖和東湖。其中，巴城地區位於東湖湖畔，水草豐富，大閘蟹愛吃的餌料多，出產的陽澄湖大閘蟹以個大體重、蟹黃肥厚、肉質白嫩、滋味鮮美而聞名。

▲江蘇宿遷的大閘蟹。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲江蘇宿遷的大閘蟹。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

由於2022年高溫天氣影響，市場上蟹少價高，受饕客喜愛的「霸王蟹」，一隻1斤3兩（0.65公斤）就要150元人民幣（約660元新台幣），因此，一名年輕蟹農劉開劍也特別教導消費者，如何挑選一隻品質優良的「霸王蟹」。

▲江蘇宿遷的大閘蟹。（圖／翻攝澎湃新聞）

一般而言，有著青殼、白肚、金爪、紅毛的蟹，就是最高品質的霸王蟹，不過，劉開劍表示，我們挑蟹看的就是腿，要看螃蟹倒數第二條腿內側的硬度，「不成熟的蟹，雙腿發軟，蟹黃不滿，口感還會偏苦，就算價格再高，也不能從自己的塘口賣出去，影響聲譽。」
 

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