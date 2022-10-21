抽中3號！民進黨周春米比OK　盼打造屏東為幸福希望城市

▲周春米抽中3號 。（圖／周春米服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

今（21）日）民進黨屏東縣長候選人周春米今(21)日到屏東選舉委員會抽號碼，抽到3號；隨後，周春米也展開車隊掃街，和鄉親分享喜悅，宣示參選的決心。

周春米表示，今天抽籤的結果，春米很幸運的抽中「3號籤」，競選團隊打出「3號，希望城市，屏東OK！」，周春米說3號，代表著OK的手勢，春米已經準備好完整的規劃，要打造一座有發展、有幸福的希望城市，屏東一定OK，一定做得到。



她說，她希望能成為屏東縣民心中屏東第一「女子」縣長，並表示這幾年她跟縣府團隊一起打拚，爭取許多的建設來到屏東，有榮總、有科學園區、有高鐵、有屏南快道。建設包含醫療、交通、產業，為的就是要讓屏東的鄉親住得便利、有人照顧。

周春米指出，「18歲公民權」，她表示這是台灣歷史上第一次的公民複決案，需要高達965萬票的同意票，讓18歲公民權可以順利通過，「讓年輕人一起投票，一起決定台灣的未來！」。

她補充，建設陸續到位，現在就是屏東發展的關鍵時刻，她要跟屏東鄉親攜手同心，讓屏東繼續進步，不只爭取成為屏東第一女縣長，更會是屏東第一「女子」縣長，讓屏東繼續向前，成為希望城市。