破解籤王迷思！歷屆北市長號次一次看　「這號」勝選機率最高

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選倒數35天，首都「三腳督」戰況激烈。中選會21日進行號次抽籤，民進黨台北市長參選人陳時中抽到12號、無黨籍台北市長參選人黃珊珊抽中8號，而國民黨台北市長參選人蔣萬安則抽中6號。號次一出，藍綠白陣營紛紛喊出吉祥話，想為自己博得好彩頭；然而，《ETtoday新聞雲》統計台北市長民選以來當選者的選舉號次，發現當選號次分佈零散，可謂「人人有希望，個個沒把握。」

中選會今日進行號次抽籤，各個候選人莫不希望能抽中上上籤，為自己選戰帶來好運。抽中12號「籤尾」的陳時中受訪時表示，「有幸運之神在眷顧！」並提出口號「台北12區，全挺陳時中」；而抽到8號的黃珊珊則喊出「8號黃珊珊，台北發發發」；抽到6號的蔣萬安則喊「66大順，台北出運」口號。

不過根據《ETtoday新聞雲》統計台北市長民選以來，過去7次選舉中，當選者的選舉號次，包括1994年陳水扁以3號當選、1998年1號候選人馬英九當選、2002年2號候選人馬英九成功連任、2006年5號候選人郝龍斌當選、2010年郝龍斌以2號連任成功、2014年7號候選人柯文哲當選、2018年柯文哲抽中4號，也順利連任。

從上述統計中可見，2002年馬英九與2010年郝龍斌皆以「2號」成功連任，所以抽中「2號」當選機率最高，不過也只是7分之2的機會；其餘當選號次則分佈相當零散，有1號、5號、7號、3號、4號，可謂「人人有希望，個個沒把握。」