時力屏東縣長候選人詹智鈞抽中1號　喊「一心一意為屏東拚第1」

▲時代力量縣長候選人詹智鈞抽中1號 。（圖／時代力量提供，下同攝）

記者陳崑福／屏東報導

代表時代力量參選屏東縣長詹智鈞今(21)日早上抽中1號，他喊出「代表智鈞一定能夠一馬當先，一心一意，為屏東拚第一」，懇請屏東縣長請大家唯一支持，一號詹智鈞醫師。

詹智鈞先前曾表示，屏東在民進黨主政多年之下，人口持續流失，導致屏東成為一個好山好水，好難生活的地方；他希望讓屏東人不只是有藍綠之外的選擇，而且是一個最好的選擇，讓屏東人不再含淚投票，可以勇敢對藍綠說不！

他對屏東農產品也提出政策；他表示，屏東農產品種類豐富，產量也非常高，需要有一個更有效運作的平台協助推廣屏東的農產品，建議可以效法 「澳洲農業改革公司」組成生產者聯盟，聯合各個小農組成「蔬果屏東隊」；中央政府農委會及縣政府作為後盾，協助打入各個市場，#避免集中單一市場。

另與農改場合作積極開發品種、改善農產品品質並與智財局合作 避免農畜漁產品技術外流，保障農民心血結晶；委託各大專院校食品農藝相關科系提升倉儲、運輸及保存等技術層面問題，讓屏東的農產品可以用最完美的品質出現在各國的餐桌上。

針對農地的保護可使用無人機及衛星定期對農地進行監測，避免被不肖人士傾倒廢棄物，建立產銷履歷並協助小農取得農產品碳足跡碳標籤等認證。強化食品安全農食鏈，導入物聯網技術追蹤，監控農產品從生產地到餐桌的過程，推動農產品生產運銷智動化，改善農畜產品廢棄物再利用流程；智慧化風險管理制度，因應極端氣候、農損災害導致農產品大幅價格波動 。

針對小農的資金需求縣政府應要求農漁會之各項業務執行均能遵守ESG（環境、社會、公司治理）精神，積極引導農漁會協助解決青農及老農不同世代之照顧與資金運用需求，減輕青農資金成本負擔，縣政府也應負起地方主管機關督導之責進行有效監督。