如願抽中3號！　「願成市民幸運數字」鄭運鵬：讓大家有靠山

▲鄭運鵬今（21）日到桃園市選委會抽籤，抽中3號當場公布。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長選舉今（21）日舉行抽籤號次，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬第一個上台抽籤，結果抽中3號，鄭運鵬指出，我最希望抽到3號，這是個幸運的數字，這個幸運不只是候選人，希望能成為市民朋友幸運數字，通通是大家的幸運數字，讓大家有靠山。

鄭運鵬抽籤後表示：「今天是抽選號次的日子，號次從1到4號我們都有準備，我也最希望抽到3號，這是個幸運的數字，這個幸運不只是候選人，希望可以成為市民朋友的幸運數字和所有在桃園落地生根的個人也好、企業也好，通通是大家幸運數字，讓大家有靠山。」

鄭運鵬還說，等等要與鄭文燦市長首次合體以車隊掃街拜票，我們的選舉時間是全台灣最短，每一天我們都在衝刺。抽完號次後把號次安上去，讓市民朋友把鄭運鵬名字與鄭文燦市長的好成績跟號次一起連結，我們抽完號次就勝利出發，等一下與鄭文燦市長還有市議員參選人會第一次車隊掃街，讓市民朋友們在市場看的到我、在路上看的到我、在媒體上看的到我、在活動上看的到我，看到我們對市政與未來方向看到我們滿滿的誠意。

此外，國民黨市議員詹江村最近公布一份桃園區最新民調顯示，目前張善政以32.9%的支持度領先綠營的31.4%，但雙方差距咬得很緊？鄭運鵬認為：「每一份民調我們都做為參考，有些候選人的我們也會拿來看看，沒有特別的意見。」

▲鄭運鵬今（21）日到桃園市選委會抽籤後受訪指出，張善政先生在農委會研究報告中缺乏管理與承擔能力。（圖／記者沈繼昌攝）

昨天是張善政回覆農委會研究案的最後一天，宏碁已經繳交說明，但張善政還是沒有說明？鄭運鵬指出，張善政先生目前還在宏碁擔任職務，他也是當時5736萬涉及抄襲研究案的計畫主持人，從這個事件可以看到張先生其實缺乏兩個能力，第一是缺乏管理能力，當時這個5736萬的研究案身為計畫主持人，他的幕僚同仁們涉及到抄襲、涉及到侵犯他人智慧財產權、牽涉到裡面很多疏失，但他當初卻管理不當，這點他應該要負起責任。

第二個他沒有承擔的能力，身為計畫主持人，他受到宏碁公司委託，宏碁公司不需要賺這種easy money，可是你看到從事件發生到現在2個月，他沒有承擔責任卻都推給宏碁，這點是非常令人遺憾，所以管理能力與承擔能力這是身為直轄市長桃園市長所必須要兩個非常重要的能力，我相信說市民朋友會從這個5736萬easy money研究案裡，看到每個候選人的特質，相信市民朋友是需要有管理能力與承擔能力的一個好市長。

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