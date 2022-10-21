質疑民調公司做假民調帶風向　謝國樑提告要求登報回復名譽吞敗

▲國民黨基隆市長候選人謝國樑不滿民調結果顯示他的支持率落後對手，告民調公司要求登報回復他的名譽。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨基隆市長候選人謝國樑今天（21日）號次抽籤抽到1號、博得好頭彩，但他不滿精確市場研究有限公司今年初所做的1份民調，在3種不同的對決情境中，他都輸給民進黨對手蔡適應約4到8個百分點，謝國樑主張不實民調結果誤導選民，提告要求精確市場公司刊登判決回復他的名譽，台北地院審理認定民調結果僅供參考，就算支持率落後，也不代表個人品德聲望或信譽受到貶損，今判謝國樑全部敗訴，可上訴。

本案源於媒體今年（2022年）2月中旬，以《基隆市長選舉最新民調 蔡適應以42.2%領先》等標題，披露精確市場公司於同月初所做的民調結果，在藍綠對決的情境下，蔡適應支持率為42.2%，高於謝國樑的34.4%，若加入民眾黨對手邱臣遠，蔡、謝支持率分別為36.2%、31%，而假設藍軍分裂，將表態參選的國民黨基隆市黨部前主委黃希賢加入比較，蔡、謝支持率各為29.9%、25.5%。

▲民進黨基隆市長候選人蔡適應（右）。（圖／翻攝自《沈詠佩》臉書）

謝國樑自認選民支持率沒輸給蔡適應，並舉例今年2月底《ETtoday東森新媒體》所做民調顯示，若藍綠對決，他和蔡適應的支持率各為40.4%與40.5%，旗鼓相當，若加入民眾黨對手邱臣遠比較，他仍有39.5%支持率，領先蔡適應的38.7%，精確市場公司所做民調卻說他在3種情境的支持率，都落後蔡適應約4到8個百分點。

謝國樑主張精確市場公司根本沒實際做民調，卻將不實結果交給媒體發布，使選民產生誤解，進而侵害他的名譽權，因此提告要求精確市場公司將本案判決刊登在報紙與媒體網站，以回復他的名譽。

精確市場公司抗辯指出，受顧客委託，今年2月8日到10日執行基隆市長可能參選人的民調，並將結果直接交給客戶，公司沒對外發布或告訴媒體，且公司必須保密客戶身分，不過精確市場公司認為，謝國樑提告所舉的媒體報導，明顯讚美謝國樑具有「最高之知名度」，應沒造成名譽侵害。

法官審理認為，選舉民調是透過統計方式估算支持率，僅呈現統計期間受訪者對個別候選人或政黨的偏好，例如今年3月間《美麗島電子報》公布民調，若藍綠對決，謝國樑以39.7%支持率高過蔡適應的36.6%，因此民調結果僅供參考，支持率有高有低，不同時間所做的民調更無法比較誰對誰錯。

更重要的是，法官強調民調結果不涉及候選人本身的社會評價，即使支持率落後，也不代表個人品德聲望或信譽受到貶損，加上無證據顯示精確市場公司杜撰本案民調結果，或提供給媒體報導，委託做民調的客戶如何運用民調結果，與精確市場公司無關，因此判謝國樑本案全部敗訴，可上訴。