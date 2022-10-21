傳綠營醞釀「棄陳保黃」傷選情？　蔣萬安：要棄誰都是他們的考量

記者杜冠霖／台北報導

台北市長選戰「三咖督」，政壇高度關注是否重演棄保狀況，有媒體以「台北必棄保」為題撰文，指綠營基層醞釀「棄陳保黃」，並指總統蔡英文特別喜歡黃珊珊。對此，國民黨台北市長參選人講萬安21日受訪時表示，管棄陳保黃、棄黃保陳，都是綠白之間的算計跟考量，自己是希望所有支持者堅定的支持蔣萬安。

▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



《周刊王》日前報導指，綠營基層醞釀棄保，棄民進黨台北市長參選人陳時中，保無黨籍台北市長參選人黃珊珊，更指總統蔡英文多次在公開活動問「黃珊珊人在哪？」「怎麼沒看到珊珊？」並引述民眾黨台北市議員參選人吳怡萱的訪問內容稱，許多偏綠支持者要把票投給黃珊珊。

蔣萬安表示，不管棄陳保黃、棄黃保陳，都是綠白之間的算計跟考量，自己是希望所有支持者堅定的支持蔣萬安「六六大順 台北出運」，自己會持續深入基層、了解民眾的心聲，端出符合大家期待的政策牛肉。

對此，陳時中日前受訪時表示，就儘量努力，謝謝；至於最近看民調是否感覺到選請回穩？陳說，就持續努力吧，現在都言之過早；媒體追問，有綠營幕僚評論「總統特別喜歡黃珊珊」等語？陳笑說，沒有聽到這樣的講法。

林聿禪補充說，陳時中比較老實，他不會自己擅自替別人回答問題，但總統都親自為陳時中錄音、向民眾推薦，當然是100%支持陳時中。