墨西哥列車與油罐車相撞爆炸！大火沿鐵軌狂燒影片曝　毀120民宅

記者張寧倢／綜合外電報導

墨西哥中部19日發生嚴重火災，一列貨運列車在行進間撞上油罐車，引發易燃物質爆炸起火。現場影片可見，列車仍不斷往前開，載貨車廂穿過熊熊火焰，讓火勢加速向外蔓延。據報導，周邊約100到120棟房屋遭火勢波及，30到50輛汽車受損，1500人緊急撤離。

▲▼墨西哥中部城市發生火車與油罐車相撞意外，易燃物質爆炸起火，波及約120幢民宅，1500位居民撤離。（圖／翻攝自推特，下同）

綜合路透社與當地媒體報導，墨西哥阿瓜斯卡連安特州（Aguascalientes）一名油灌車司機疑似硬闖平交道，導致油罐車與貨運列車相撞爆炸起火。根據社群媒體上曝光的火災畫面可見，列車在火災發生後並未停下，反而繼續穿越火焰，不僅載貨車廂被火燃燒，火苗也因此迅速沿著鐵軌路線向外擴散，火勢一發不可收拾，現場陣陣濃煙竄天，城市居民從遠處也清楚可見。

▲▼墨西哥當局派遣至少80人投入救災。

據報導，消防部門與警方、民防人員共80人投入救災，連休假人員和志工也緊急趕往現場，大約1500位居民從當地緊急撤離，3人吸入濃煙被送往附近醫院。此外，事發地點位於一座橋下的密集住宅區，強烈火勢造成100至120幢房屋受損，35到50輛汽車也在油罐車爆炸意外中被火焰波及。

▼火車與油罐車相撞後爆炸起火，火災現場竄起驚人的大量濃煙。

Toma aérea del incendio de hoy en #Aguascalientes pic.twitter.com/A3YshoFo7p — José Luis Morales (@JLM_Noticias) October 21, 2022

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