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社會 社會焦點 保障人權

又是內輪差釀禍！預拌混凝土車逆向轉彎輾單車婦　右腳恐截肢

▲預拌混凝土車轉彎時因內輪差死角輾傷騎腳踏車的婦人、恐須截肢。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲預拌混凝土車轉彎時因內輪差死角輾傷騎腳踏車的婦人、恐須截肢。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

陳姓男子20日駕駛預拌混泥土車行經埔里鎮市區，在路口轉彎時疑因「內輪差」未能看清四周行車狀況，不慎擦撞騎腳踏車的徐姓婦人，徐婦經送醫後，因右下肢創傷粉碎性骨折，恐須截肢，詳細肇事原因及責任歸屬，正由警方調查釐清中。

埔里警分局指出，該輛預拌混泥土車於昨日近中午的11時58分，在埔里鎮南昌街、中山路二段路口停等紅燈後，在號誌轉換為綠燈時，由南昌街右轉中山路二段，右前輪卻輾壓到同向騎乘腳踏車的一名婦人，婦人一度困於車底，經附近居民齊力將她拖出，儘管當場意識仍清楚，但在送往埔里基督教醫院救治後，這位73歲的徐姓婦人仍因右下肢創傷粉碎性骨折，須進行截肢手術。

▲預拌混凝土車轉彎時因內輪差死角輾傷騎腳踏車的婦人、恐須截肢。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方獲報後派員趕抵現場，對預拌混泥土車駕駛陳男（30歲）進行酒測，酒測值為0毫克，持照條件正常，初步調查疑因大型車輛轉彎時的內輪差產生「死亡視角」，在轉彎過程中沒看見徐婦騎腳踏車經過而釀禍。

▲預拌混凝土車轉彎時因內輪差死角輾傷騎腳踏車的婦人、恐須截肢。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，案發路口並未設置路口監視器，經鑑識人員檢視該車行車紀錄器後，發現該車先逆向停放於南昌街某工地附近配合施工，爾後自南昌街欲右轉時也為逆向行駛狀態，除以《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第3款「以道路為工作場所」、第45條1項3款「未依規定駛入來車道」，先行告發其違規行為，將再調閱附近民宅監視器，進行清查釐清肇責。

分局也再次呼籲，大型車輛在靜止時，四周就有大範圍的視線死角，而在轉向過程伴隨的內輪差也往往成為隱形殺手，非常容易將人車捲入輪下；民眾在路上遇到大型車輛，一定要保持安全距離，避免進入死角地帶，以維護自身安全。

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