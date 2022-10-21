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陳時中抽「另類籤王」！火速換頭貼　網讚「時鐘走好走滿到12」

實習記者李密／台北報導

2022九合一選舉倒數35天，中選會21日進行號次抽籤。台北市長選戰方面，第一個抽籤的民進黨台北市長參選人陳時中抽到12號。因今年登記參選台北市長共計12人，陳時中被指抽中「另類籤王」。抽中12號後，陳時中臉書粉絲專頁也火速更換頭貼、封面相片，網大讚「時鐘走好走滿到12，時中做好做滿選12」、「12號台北12個區，天意要阿中當市長」，紛紛高喊凍蒜。

▲▼台北市長參選人選舉號次抽籤 陳時中 黃珊珊 蔣萬安 蘇煥智。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長參選人選舉號次抽籤。（圖／記者屠惠剛攝）

年底選舉將近，21日上午進行參選人選舉號次的抽籤，民進黨市長參選人陳時中抽中最末的12號。陳時中也在聯訪中表示，今天心情非常好，12號代表12個時區、12個月，12個行政區，「我是時鐘、我是陳時中，有12個時區，跟我都非常有關係，而且代表我的任務，12區都要去服務、都要努力去爭取大家的認同」。

陳時中臉書粉絲專頁火速更換頭貼、封面相片，發文表示「12號。 台北12區，全挺陳時中」，承諾絕對不會讓任何一區落後，一起進步、一起向前走。

▼陳時中臉書粉專頭貼。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲陳時中臉書粉專頭貼。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）
網友也大紛紛留言「時鐘走好走滿到12，時中做好做滿選12」、「12號台北12個區，天意要阿中當市長」、「12全包，翻轉台北」、「選票最後一格很好找」，高喊「陳時中凍蒜」。

▼陳時中臉書粉專封面相片。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

▲▼陳時中粉絲專頁火速更換封面相片。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

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