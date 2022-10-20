觀音區草漯重劃區無法接水？　賴香伶：資訊應透明公開

▲賴香伶持續關切觀音區草漯重劃區用水問題。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長候選人賴香伶20日，再度對於觀音區草漯重劃區自來水無法接管問題再次提出，住戶用水要穩定，交屋前要完成接管才是最重要的，呼籲水公司不要受到壓力就輕輕放過，政風單位也該開展開調查，讓資訊透明公開才是最好狀況。

賴香伶前日到觀音區草漯重劃區開記者會，針對重劃區去年舉辦完工典禮，今年驗收完工三個多月，重劃區內所有建築工地還無法接自來水管，質疑桃園市政府在這重劃區工程怎麼驗收通過？昨日桃園市政會議上市長鄭文燦也提到，這案水公司第二區管理處很清楚是怎麼回事，要相關局處盡速處理，今上午廠商第四次送件，二區處與廠商會議後，初步決議將輔導廠商完成與水公司的圖資對接，預計還要一個月的時間。

對此，賴香伶表示，這麼大的工區147公頃，從7月29日的資料來看是驗收完成，到現在三個多月的時間還沒辦法完成自來水接管的交接，顯然不管是圖資不符，還是驗收過程裡有一些狀況，她還是呼籲政風單位要盡速去介入調查。

賴香伶表示，如果市府現在用圖資不符，儘速要相關單位處理，到底要怎麼處理？是不是要追加預算？還是說就是在形式上在做完協調後真的可以完成接水？她認為建商和住戶的權益還是最重要的，希望市府不要草率進行，不管是追加工程預算，甚至圖資的問題協調完畢之後如果接水還是有問題，這都不是解決事情的核心，盡速讓資訊透公開才是最好的狀況。

賴香伶希望水公司應本於專業，「不該受到什麼壓力就輕輕放過，畢竟未來住戶在用水方面的穩定性」，還有在交屋前要完成用水的接管是最重要的，水公司要盡職責把這問題釐清，盡速完成相關的改善措施，必要時政風的調查也可讓事情透明公開讓大家知道真相是什