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手心手背都是肉！　阿扁相挺林佳龍：若侯友宜連任還要再選一次

▲▼新北市長參選人林佳龍、前總統陳水扁。（圖／翻攝陳水扁臉書）

▲新北市長參選人林佳龍、前總統陳水扁。（圖／翻攝陳水扁臉書）

記者杜冠霖／新北報導

九合一大選將至，各地戰況越來越膠著，前總統陳水扁20日在臉書發文表示，這次新北市長選舉投票猶如學校考試，民進黨新北市長參選人林佳龍和新北市長侯友宜有幾點不同，包括政治性格、城市擘劃、負責與否等，陳水扁更直言，若林佳龍當選市長可一步到位；侯友宜連任市長還要再選一次。

此次新北市長選戰由林佳龍和侯友宜角逐，林佳龍原在中正大學政治系擔任教授，陳水扁執政時代受邀擔任國安會諮詢委員，更一路擔任行政院發言人、新聞局長，侯友宜也受陳水扁提攜，在陳水扁執政時期，更破格升任最年輕警政署長，兩人都是陳頗為倚重官員。

對於此次新北市長選戰，陳水扁以《試論新北市長林佳龍與侯友宜的異同》為題寫下他的感想，陳表示，這次新北市長選舉投票猶如學校考試。自己只出了一題申論題：試論新北市長林佳龍與侯友宜的異同。

陳水扁也列出五點分析，包含：

第一、林佳龍代表開創與進步；侯友宜則是拘謹與保守。

第二、林佳龍出身野百合學運，衝撞體制；侯友宜則是標準技術官僚，捍衛體制。

第三、林佳龍主張新北市不是台北市的衛星城市；侯友宜則讓新北市成為新北市民睡覺的地方。

第四、林佳龍是最負責任的政治人物，為台鐵太魯閣號交通意外負起政治責任；侯友宜則為恩恩事件一再推諉卸責。

第五、林佳龍當選市長一步到位；侯友宜連任市長還要再選一次。

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