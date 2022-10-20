桃園市長選戰結果衝擊2024大選？　「雙鄭」看法大不同

▲鄭寶清指出，桃園市長的選舉結果，就是總統大選的最重要政治指標。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰結果，是否直接衝擊2024總統選舉變化？無黨籍市長候選人鄭寶清20日，針對民進黨候選人鄭運鵬不認為2022選舉會牽動到2024總統選舉一說，重批鄭運鵬是避重就輕且「不食人間煙火」。

鄭寶清說，桃園市長的選舉結果，就是總統大選的最重要政治指標，尤其陳時中的台北市長選戰已因為犯大錯太多，面臨即將淘汰出局的窘境，新竹市的沈慧虹與基隆、宜蘭縣市長選情，民進黨呈選情不佳的情況下，民進黨在北台灣的地方大選越來越有可能全盤皆墨，只剩桃園是最重中之重的選區。

鄭寶清表示，2022桃園市長選戰，國民黨主席朱立倫想要非贏不可，但鄭運鵬卻欠缺必贏、要贏的鬥志與戰鬥力，甚至刻意忽視並漠視桃園選戰結果一定會直接牽動2024總統大選的選情及結果，是沒有政治擔當能力的不適格候選人，如何能戰？

鄭寶清認為，抄襲論文的林智堅，為什麼必須在登記參選前被撤換下來？因為民進黨相當清楚不撤換下來，則全國各縣市選情勢必會遭受嚴重衝擊，甚至直接牽動2024的總統與立委大選結果，首當其衝的就是桃園必敗無疑！結果搞不清情況、沒有是非道德價值觀的鄭運鵬竟力挺林智堅的抄襲，以此換取最後被欽點上馬參選市長的機會？

鄭寶清強調，2022桃園市長的選舉結果，勢必牽動著民進黨2024大選的佈局，這也是為何民進黨要在桃園市長提名，不僅反民主沒收初選並短短兩個小時「換堅鵬上」就拍板定案？！