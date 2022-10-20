逾8成高齡者購物遭歧視　消基會呼籲重視消費平權

▲消基會與壯世代教科文協會合作調查發現，超過8成高齡者曾有被歧視的消費經驗。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣將在2025年進入超高齡社會，但根據消基會與壯世代教科文協會進行「年齡針對性」消費經驗調查，發現超過8成高齡者的消費經驗中，曾感受到被歧視，其中超過6成以上對被貼上與時尚流行絕緣、需要營養保健食品標籤感到不舒服，消基會呼籲企業應自我檢視，重視消費平權，抓住高齡者消費市場，掌握近2300億元的潛在商機。

根據國發會最新人口推估報告，台灣將在2025年進入超高齡社會，「人口紅利」將在2028年消失，而近年來，壯世代協會積極倡議，以「壯世代」取代「老人」、「銀髮族」等字眼，重建高齡論述，翻轉各界對高齡的負面認知。

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為瞭解壯世代在消費時是否有被歧視，消基會協助「壯世代教科文協會」進行網路問卷調查，時間為今年8月22日至9月4日，調查對象是50歲以上民眾，題目設計涵蓋12種消費情境，最後取得有效樣本723份，並在今天公布結果。

▲調查顯示，超過8成高齡者曾有被歧視的消費經驗，呼籲企業重新思考。（圖／消基會提供）

消基會指出，調查中發現，在12個消費情境中，「產品」面向的年齡歧視感受最為強烈，近9成壯世代對此有感，甚至有35%是達到重度等級感受，其次為「文化」面向，中重度感受佔比為59%，第三則是「通路」面向，中重度感受佔比為57%，最後為「態度」面向，中重度感受佔比為49%。

此外，消基會表示，在「產品」面向的「產品說明文字閱讀性」情境中，高達9成7的壯世代感受被歧視，中重度感受佔比為81%。而在「文化」面向的情境中，超過6成以上對於自己被貼上標籤與時尚流行絕緣、需要營養保健食品或家電，感受到強烈的被歧視感。

▲消基會調查顯示，超過8成高齡者曾有被歧視的消費經驗。（圖／消基會提供）

壯世代教科文協會理事長吳春城指出，這何嘗不是一種刻板印象，而且未來20年內，台灣人口結構將變成倒金字塔，50歲以上的人口將大於50歲以下的人口，從這次調查結果，企業已經了解到壯世代消費族群的心聲，企業應該重新思考、翻轉新的商業模式，提早布局「壯商機」，創造企業與消費者的雙贏。