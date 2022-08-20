昨遭消基會嗆該下台　陳吉仲今冷靜回「做不好隨時負責」

▲對於遭到消基會批評不適任，陳吉仲今天冷靜回，政務官做不好本該隨時負責。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

消基會昨（19日）公布石斑魚檢測全合格未含禁藥，卻遭農委會主委陳吉仲回嗆消基會是中共同路人，消基會隨後反批陳吉仲不適任，面對媒體今（20日）追問回應，陳吉仲今天只是冷靜回覆，政務官做不好，本來就該隨時負起所有責任，並強調照顧農漁民是最重要目標，也將焦點回歸石斑魚檢驗，強調兩個檢測都是透過科學證據證明安全無虞。

消基會昨公布12件石斑魚檢測全都合格，未含禁藥，沒想到陳吉仲對批評消基會是「中華人民共和國的消基會」，面對遭指責為中共同路人，消基會董事長黃怡騰昨也回批，指消基會檢測結果是為政府背書，「是農委會同路人」，對於陳吉仲批評相當驚訝，並質疑陳吉仲不適任。

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▲陳吉仲今參加推廣國產文旦柚活動，指政務官做不好就該隨時負責。（圖／記者許敏溶攝）

陳吉仲今天參加台灣文旦大聯盟推廣國產文旦柚活動，面對媒體提問為何對質疑消基會，陳吉仲今天沒有再出現情緒性發言，反而感謝消基會的檢驗報告，陳吉仲說，這證明台灣石斑魚是高品質且安全的產品，要特別說明的是，農委會本來就是要以農產品安全、食品安全和追求農民所得提高，作為主要的政策目標，希望大家回到科學根據與專業，同樣的標準，也應該適用在檢驗每一個國家政府所應該做的事情。

對於消基會指責不適任，陳吉仲說，政務官本來就是要做好每一件事情，做不好本來就該隨時負起所有責任，但是照顧農漁民，是最重要目標，自己要強烈捍衛農畜漁產品，因為中國提出的相關數據與檢驗報告，完全沒有科學根據，只是通知哪些項目超過用藥標準，自己才會說出，面對這樣議題時，要用國際標準，用科學的根據來處理，這個也是放諸全世界的標準。

媒體追問昨天批評消基會為中共同路人是否太超過，陳吉仲並沒正面回應，隨後表示，大家可去看看消基會13頁新聞稿，除了檢驗報告外的五頁，其餘所寫的是否跟消基會保護消費者成立的宗旨目標有關，這是大家可以檢視，並再次強調，昨天消基會報告內容，是所有石斑魚上市抽檢完全合格，沒有檢出禁藥，加上農委會在六月針對十一家業者進行抽查都沒有驗出，兩份報告都一樣，是從科學根據，確保台灣農漁畜產品是安全無虞的，這樣結果驗證中國禁止石斑魚輸陸毫無理由，也呼籲所有消費者，中秋節除了吃文旦，還可以烤石斑。

