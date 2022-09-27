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測試「轉蛋機率」是否符實　消基會邀民眾查驗20款線上遊戲

▲▼消基會邀民眾查驗20款線上遊戲，測試「轉蛋機率」是否符實。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會邀民眾一起測試20款線上遊戲，「轉蛋機率」是否符實。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣線上遊戲消費者高達1500萬人，面對網路遊戲業者每天鋪天蓋地的廣告宣傳，消基會為了讓轉蛋機率予以落實，今（27日）宣布邀請民眾以「玩遊戲」方式，在網站上親自參與活動並協助進行第三方查驗活動，以消費者力量，共同查驗遊戲公司業者推出「轉蛋機率」是否貼近所宣稱機率，預計抽查《天堂M》在內的20款遊戲，擴大消費者保護的權益以及查驗成效。

全球線上遊戲人口已達27億人，消基會表示，根據一份來自荷蘭的「遊戲與電競市場調查組織」發佈報告顯示，針對全球28個國家/地區公開的2018年遊戲消費預測報告，當時台灣以1450萬名玩家，花費達13億美金（約新台幣390億元），在全球遊戲市場排列第15名，在2020年時，台灣遊戲人口則達1500萬名，台灣手遊營收排名已占全球第7名，付費玩家產生的營收排名更來到全球第三名，顯見全球線上遊戲風潮驚人，台灣排名更是居高不下。

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而近來不少遊戲的虛擬商城中，都會販賣各種寶物，玩家為了讓遊戲玩得更順暢，往往不惜花錢去抽稀有、素質好、價值高的寶物，但不少國內外消費者投資數萬或數十萬或更高金額，卻總是抽不到想要寶物，也引發外界疑慮，去年有一位消費者Paul在公共政策網路參與平台提出「討論台灣線上遊戲轉蛋法推動」，後來得到6560人次附議。

而負責該議題的單位經濟部工業局（目前業務已移撥至數位發展部數位產業署），在今年8月10日因應消費者訴求而公告修正「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」第六點規定，要求業者應揭露機會型商品或活動機率，並將在明年（2023年）1月1日生效。

▲▼消基會邀民眾查驗20款線上遊戲，測試「轉蛋機率」是否符實。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會邀民眾一起查驗20款線上遊戲，測試「轉蛋機率」是否符實。（圖／摘自網站）

由於該定型化契約內容，除了業者要自律之外，也要相關輔助的「查驗機制」，消基會今天就召開記者會，宣布邀請民眾與玩家，一同來監督遊戲業者，是否真的落實所宣稱的「轉蛋機率」。

本身也是遊戲玩家的消基會秘書長徐則鈺表示，相信有不少玩家有類似經驗，花了不少錢，卻為何抽不到遊戲業者宣稱的相關寶物，新的制度將在明年元旦上路，消基會邀請民眾以「玩遊戲」方式，協助進行第三方查驗活動，目前先選十款熱門遊戲，包括天堂M等十款遊戲，接下來還有十款，消基會之後將公布在活動網站，最重要目的，是希望廠商公佈轉蛋機率與實際符合。

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