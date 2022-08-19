石斑魚之亂！消基會批「泛政治化」　陳吉仲怒嗆：中共的消基會

記者許敏溶／台北報導

中國大陸在6月突然宣布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由禁止輸入，消基會為追求真相，在雙北高屏總計抽取12件樣品進行檢驗，今（19日）公布結果全部合格，未發現使用禁藥違規情形，但消基會指出，兩岸政府溝通並不順暢，事後並未務實面對，甚至「泛政治化」與「情緒化」語言及態度回應，但農委會主委陳吉仲除了說還給漁民清白，隨後怒嗆消基會新聞稿前幾頁所寫的內容，感受不到是中華民國的消基會，而是中華人民共和國的消基會。

中國大陸在6月10日突然發布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由禁止輸入，漁業署後來從魚貨來源的11家養殖場進行採樣，分析養殖場內魚體、底土及池水，結果顯示包含四環黴素類、孔雀綠、結晶紫等皆未檢出，但對岸並無回應。

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▲消基會今天公佈12件石斑魚檢測結果，未發現禁藥違規。（圖／消基會提供）

消基會為追求真相，今年6到7月，在雙北高屏總計抽取12件樣品進行檢驗，並在今天公佈結果，全部合格，未發現使用禁藥違規情形，但消基會指出，結果固然值得消費者欣喜，但這件事卻暴露兩岸政府溝通並不順暢，事後並未務實面對，甚至政府官員以「泛政治化」與「情緒化」語言及態度回應。

記者詢問農委會主委陳吉仲對消基會調查看法，陳吉仲一開始表示，消基會檢驗結果，證明當初6月10日中國宣布因禁藥超標而禁止輸入石斑魚是錯的，還給漁民清白，消基會檢測結果，也再次證明石斑魚是完全沒有問題，但隨後話鋒一轉，指「比較遺憾的是，消基會新聞稿前幾頁所寫的內容，感受不到是中華民國的消基會，而是中華人民共和國的消基會。」

▲▼消基會公布檢測石斑魚無禁藥，卻遭陳吉仲怒嗆。（圖／記者許敏溶攝）