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進口蘋果葡萄逾9成有農藥殘留　消基會提醒食用前「做好三步驟」

▲▼消基會針對進口蘋果葡萄檢測，發現逾9成有農藥殘留。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲消基會針對進口蘋果、葡萄進行檢測，發現逾9成有農藥殘留。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

為了解國外進口到台灣蔬果是否仍有農藥殘留問題，消基會今（12日）公布針對進口18件蔬果進行殘留農藥檢測結果，發現蘋果8件中有7件驗出農藥殘留，其中1件檢出不得使用於蘋果農藥，可處罰2萬以上罰鍰，7件葡萄樣品檢出農藥，但都符合國內標準，等於15件中有14件有農藥殘留，比例超過9成，另外3件青花菜則都未檢出農藥，消基會提醒民眾食用前要充分浸泡與沖洗與切除，降低攝食農藥風險。

今年1月時，消基會曾進行市售12件草莓（6件國產、6件進口）進行檢測，發現2件國產、4件日本產的草莓農藥檢測結果不符規定，為了解國外進口到台灣蔬果是否仍有農藥殘留問題，消基會在今年5月份，在雙北的量販店、超市等販售通路進口的18件蔬果進行採樣，包括蘋果8件、葡萄7件、青花菜3件。

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▲▼消基會針對進口蘋果葡萄檢測，發現逾9成有農藥殘留。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲消基會針對進口蘋果、葡萄共15件進行檢測，逾9成有農藥殘留，但僅有1件不符法令規定。（圖／記者許敏溶翻攝）

消基會在今天公布檢測結果，消基會發行人胡峰賓指出，蘋果8件中有7件驗出農藥殘留，其中1件檢出由美國進口的「翠玉蘋果」驗出不得使用於蘋果農藥「陶斯松」，依據《食品安全衛生管理法》規定，可處以6萬元以上2億元以下罰鍰；另在7件葡萄樣品中，雖然都檢出農藥，但都符合國內標準，另外3件從美國與越南進口的青花菜，則都未檢出農藥。

這次進口的8件蘋果、7件葡萄共15件樣品中，高達14件驗出農藥殘留，比例達到9成3，胡峰賓表示，雖然14件樣品中，僅有一件不符法令標準，但顯示蔬果中多少仍有農藥殘留，為了吃的更健康，建議民眾清洗蔬果要把握「浸泡、沖洗、切除」三大步驟。

胡峰賓進一步說明，建議民眾先將蔬果浸泡在水中約3分鐘，讓表面農藥溶解，其次是打開水龍頭，用流動的清水沖洗蔬果，讓水流把殘留農藥帶走，第三步驟則使用刀具切除蔬果的蒂頭、根部或表皮等不容易清洗的凹陷部位，就能降低攝食農藥的風險，吃得健康又安心。

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