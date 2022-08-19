檢測石斑遭陳吉仲質疑「中共同路人」　消基會嗆：亂扣帽子才該下台

▲陳吉仲嗆消基會是中華人民共和的，消基會董事長黃怡騰（中）反批陳是膝蓋式反應來扣帽子。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

消基會在今（19日）公布針對12件石斑魚檢測結果，全部合格未發現含禁藥，但卻遭農委會主委陳吉仲批評是中華人民共和國的消基會，消基會董事長黃怡騰無奈表示，消基會檢測結果是為政府背書，「是農委會同路人」，推測陳是未看完新聞稿全文，才有「膝蓋式反應」並扣消基會帽子，武斷妄下評論，驚訝之餘，也感到意外，國家怎容許有這樣反應政務官還在這個位置。

中國大陸在6月突然宣布，以台灣石斑魚遭檢出禁用藥物為由禁止輸入中國，消基會為追求真相，今年6到7月在雙北高屏總計抽取12件樣品進行檢驗，今（19日）公布結果全部合格，未發現使用禁藥違規情形，但消基會指出，兩岸政府溝通並不順暢，事後並未務實面對，甚至「泛政治化」與「情緒化」語言及態度回應。

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沒想到農委會主委陳吉仲面對媒體詢問對此調查結果，一開始還說檢驗結果證明，中國宣布因禁藥超標而禁止輸入石斑魚是錯的，還給漁民清白，隨後怒嗆消基會新聞稿前幾頁所寫的內容，感受不到是中華民國的消基會，而是中華人民共和國的消基會。

▲消基會公布檢測石斑魚未含禁藥，卻遭陳吉仲反嗆「消基會是中華人民共和的」。（圖／記者許敏溶攝）

消基會董事長黃怡騰今天接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，消基會今天公布石斑魚藥檢合格，和政府檢驗一樣，這是為政府背書，「是農委會同路人」，不懂怎麼變中共同路人，陳吉仲應該是沒看完消基會新聞稿的全文，才會出現「膝蓋式反應」，並扣消基會是中共同路人的帽子。

面對陳吉仲的反應，黃怡騰指出，政務官身為國家大臣，應該是睿智，看事情應該全看過才做適當評論，而陳吉仲的反應，顯示沒看到清楚消基會說話的本意，「感覺很驚訝」，陳類似的情緒性反應已經深植人心，更讓人意外的是，國家怎麼容許有這樣反應的政務官還在這個位置。

黃怡騰強調，消基會公佈石斑魚檢驗結果，並針對這次事件提出相關檢討與建議，出發點是為消費者講話，因為消費者無國界，更何況台灣是文明國家，消費是人權問題，若政府在食安沒做好把關，會增加其他國家的敵意螺旋，政務官不應該武斷的做出評論。

▼消基會發布石斑魚檢驗新聞稿。（圖／翻攝消基會官網）