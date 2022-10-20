會呼吸的歷史建物　文房獲老屋新生獎肯定

▲「文房・文化閱讀空間」由頂新和德文教基金會的維護管理，成為會呼吸的歷史建物。（圖／頂新和德文教基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

「文房・文化閱讀空間」（下稱文房），在頂新和德文教基金會的維護管理之下，從廢墟荒涼之地，歷經重重整修重建，空間再利用，如今已成台北市中心難得一見的幽美境地。一樓日式庭院建築，簇擁花卉與人文，供熱愛閱讀的朋友，在別緻的圖書館中，享受穿越時空的檜木香氣，飽覽數千藏書。

在公益性質的推廣職志之下，近年來，文房逐漸受到更多訪客的認識，並有幸獲得多方文資界專家學者的肯定。繼今年稍早獲得台北市文化局第二屆「譽揚獎」的殊榮，昨日(19)再次於臺北市政府都市發展局舉辦之「台北老屋新生大獎」獲得非住宅類優選，對營運團隊來說，不啻是莫大的肯定。

▲「文房」辦理藝文活動讓老屋新生。

臺北市都市更新處自2001年起陸續舉辦都市空間改造、都市彩妝等運動，之後正名為「台北老屋新生大獎」，以「整建維護」為宗旨，鼓勵市民對老舊建物的軟硬體進行改造，創造得以延續其歷史脈絡、與周邊環境共生出新的空間使用型態。文房自整建完成後，始終以落實「文化資產生活化」為營運理念，鼓勵民眾走進文化資產，並提供歷史與建物導覽，進一步與訪客交流「空間的文化意涵」，盼每一位到訪的客人，除了沈浸於建物的美好風景，也能充分對90歲的日式老屋和街區的歷史故事，產生情感連結。

▲老屋新生頒獎典禮。

此次獲獎，文房必將不負使命，堅持踏實，在文資保存與倡議的領域，扮演重要的一份子。今年十月起，文房將陸續舉辦「幸町小旅行」、「台北老屋講座」、「城東講堂」等活動，投入更多資源，肩負起「老屋新生」的責任。