台北城東秘境圖書館「文房」　獲譽揚獎肯定

▲「文房」獲得「管維推廣」優勝獎的肯定。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

位於台北市中心，忠孝新生捷運站步行三分鐘之處，「文房・文化閱讀空間」座落在水泥叢林間，是串連民眾與藝文活動的公共空間，昨（26）日於台北市文化局主辦第二屆「文化資產保存維護譽揚獎」獲得「管維推廣」優勝獎的肯定。

台北市文化局自2020年起，為鼓勵民間投入老屋修護，舉辦「文化資產保存維護譽揚獎」；今年共有28個單位參與獎項報名，共選出7位獲獎，其中分為「保存修復」、「管維推廣」與「特別貢獻」三類，從老屋創生過程不同階段中表達對老房子守護者的肯定，評審標準包含符合文化資產保存法的規範、公益性、對文化資產價值永續保存貢獻、創新及特色等4項，文房為七位得獎者之一。

▲「文房」改建自1930年「幸町日式宿舍」。

「文房．文化閱讀空間」改建自1930年「幸町日式宿舍」，在「老房子文化運動」計畫下成為一座公益圖書館，讓大家見證老房子修復再利用的更多可能性。

目前「文房」由頂新和德文教基金會維護經營，基金會執行長蕭巧怡表示，基金會長期致力於台灣文化資產的保存與推廣工作，以「文化資產生活化」之經營理念，成為文化資產與大眾的橋樑。

▲台北城東秘境圖書館「文房」。

▲「文房」透過藝文活動展現歷史建築空間活化。

▲「文房」是「老房子文化運動」計畫的重要夥伴。

「文房」過去三年來舉辦藝文活動超過250場，多樣性主題包含文資保存、閱讀推廣、生活美學到地方創生；持續與台灣藝術創作者合作展覽超過30檔，總計參與人次達23,000，鼓勵民眾藉由參與活動，感受文化資產的美妙，落實在日常生活的各種特色活動中。

「文房」開館日提供建物歷史導覽和書籍借閱，全館為公益屬性經營，無論入館參觀或參加活動皆不需付費，盼能讓大眾對文化資產永續保存有更多的認識。十月份將透過歷史調研、走讀推廣、講座活動等形式，讓台北城東的歷史拼圖更度補上一塊重要的角色。

