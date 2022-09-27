　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北城東秘境圖書館「文房」　獲譽揚獎肯定

台北城東秘境圖書館「文房」　獲譽揚獎肯定（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「文房」獲得「管維推廣」優勝獎的肯定。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

位於台北市中心，忠孝新生捷運站步行三分鐘之處，「文房・文化閱讀空間」座落在水泥叢林間，是串連民眾與藝文活動的公共空間，昨（26）日於台北市文化局主辦第二屆「文化資產保存維護譽揚獎」獲得「管維推廣」優勝獎的肯定。

台北市文化局自2020年起，為鼓勵民間投入老屋修護，舉辦「文化資產保存維護譽揚獎」；今年共有28個單位參與獎項報名，共選出7位獲獎，其中分為「保存修復」、「管維推廣」與「特別貢獻」三類，從老屋創生過程不同階段中表達對老房子守護者的肯定，評審標準包含符合文化資產保存法的規範、公益性、對文化資產價值永續保存貢獻、創新及特色等4項，文房為七位得獎者之一。

台北城東秘境圖書館「文房」　獲譽揚獎肯定（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「文房」改建自1930年「幸町日式宿舍」。

「文房．文化閱讀空間」改建自1930年「幸町日式宿舍」，在「老房子文化運動」計畫下成為一座公益圖書館，讓大家見證老房子修復再利用的更多可能性。

目前「文房」由頂新和德文教基金會維護經營，基金會執行長蕭巧怡表示，基金會長期致力於台灣文化資產的保存與推廣工作，以「文化資產生活化」之經營理念，成為文化資產與大眾的橋樑。

台北城東秘境圖書館「文房」　獲譽揚獎肯定（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲台北城東秘境圖書館「文房」。

台北城東秘境圖書館「文房」　獲譽揚獎肯定（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「文房」透過藝文活動展現歷史建築空間活化。

台北城東秘境圖書館「文房」　獲譽揚獎肯定（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「文房」是「老房子文化運動」計畫的重要夥伴。

「文房」過去三年來舉辦藝文活動超過250場，多樣性主題包含文資保存、閱讀推廣、生活美學到地方創生；持續與台灣藝術創作者合作展覽超過30檔，總計參與人次達23,000，鼓勵民眾藉由參與活動，感受文化資產的美妙，落實在日常生活的各種特色活動中。

「文房」開館日提供建物歷史導覽和書籍借閱，全館為公益屬性經營，無論入館參觀或參加活動皆不需付費，盼能讓大眾對文化資產永續保存有更多的認識。十月份將透過歷史調研、走讀推廣、講座活動等形式，讓台北城東的歷史拼圖更度補上一塊重要的角色。
 

ET快訊
美女主播尪砸破立牌：氣太足不小心震碎！　上千網友湧入論戰
台中男「水樂園拍海量泳裝照」！比基尼妹怒告　警方回應了
LIVE／周玉蔻道歉無效NCC要查　廖老大直播嗆女官員！勞工
10／11衝日本注意！大阪機票貴8千、來回破2萬　他提2建議
孫生「去酒店到早上」！女友公開吵架對話　怒控受夠了
LINE新功能登場！　一招跨系統「無痛換機」
快訊／AV男優清水健離婚！　美女作家妻證實4年婚斷
被搞到「想選議員」！廖老大氣炸：一定照三餐質詢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北科大前瞻學院揭牌　蔡英文：16企業投近2億「國內額度最高」

女子睡到一半臉濕濕…睜眼驚見「吉娃娃在大便」腹瀉慘住院3天

哥吉拉婚變+1？夫妻吵架她丟光尪「正版公仔」...網看全怒了

出國5天4夜「待旅館耍廢」可接受？過來人笑曝1玩法：就我啊

花蓮免費發放快篩試劑　9／26起原民長者每人5劑

新人好市多花2萬變出「頂級戶外婚禮Buffet」　絕美照驚呆萬人

全教總控教育學者私設「校長培訓班」　黃德祥喊冤：我是在做功德

台北城東秘境圖書館「文房」　獲譽揚獎肯定

被勞工局搞到想「選議員」！廖老大氣炸：一定每天照三餐質詢

重煥生機　青年局將機車「穿」在身上

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

萌娃不睡覺愛跟爸聊天　奶音狂回「嗯」網融化

澳洲海岸驚現整排鯨屍 230頭領航鯨離奇擱淺！

周玉蔻王鴻薇火爆開嗆！ 互罵不要臉...張淑娟爆哭

劉雨柔、黃育仁宣布離婚！　PO文證實斷6年情：退回朋友關係

周玉蔻、王鴻薇瘋狂互罵　張淑娟北檢淚崩按鈴提告

北科大前瞻學院揭牌　蔡英文：16企業投近2億「國內額度最高」

女子睡到一半臉濕濕…睜眼驚見「吉娃娃在大便」腹瀉慘住院3天

哥吉拉婚變+1？夫妻吵架她丟光尪「正版公仔」...網看全怒了

出國5天4夜「待旅館耍廢」可接受？過來人笑曝1玩法：就我啊

花蓮免費發放快篩試劑　9／26起原民長者每人5劑

新人好市多花2萬變出「頂級戶外婚禮Buffet」　絕美照驚呆萬人

全教總控教育學者私設「校長培訓班」　黃德祥喊冤：我是在做功德

台北城東秘境圖書館「文房」　獲譽揚獎肯定

被勞工局搞到想「選議員」！廖老大氣炸：一定每天照三餐質詢

重煥生機　青年局將機車「穿」在身上

40萬人口小城一次公布53名逃犯懸賞令　提供線索最高獎勵220萬元

東京上班族清晨6點就來排隊！　獻花致敬安倍：我是他播下的種子

安倍國葬會場曝！「白黃花海階梯」華麗莊重　遺照露招牌溫暖笑容

清水健離婚首發聲！　作家妻「曬天倫照」認錯：覺得被騙很抱歉

假日被半獸人疲勞轟炸！　米克斯「躺沙發累癱」翻白眼求放過

不斷更新／安倍國葬倒數！獻花民眾排隊擠爆公園　緊急開放提前入場

休戰了？昔一天發10多則臉書罵人　周玉蔻今已15小時沒更新

信義3處出現「喜歡周玉蔻，就投陳時中」看板　徐巧芯：這就是大愛！

北科大前瞻學院揭牌　蔡英文：16企業投近2億「國內額度最高」

獻花安倍！人群綿延1.7公里排爆　300抗議者高喊「即刻停止國葬」

生活熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

台北天空今早「轟隆隆」　原因曝光

德國妹「想了一輩子才來台灣」　見這幕喊太誇張

夫妻吵架「丟光公仔」！他回家才知全進垃圾車

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」

農曆9月來了！命理師親點「3生肖」正偏財都旺

口罩令最快11月解除！　王必勝揭解封時程

低溫探1字頭！有望「首波東北季風」時間曝

快篩怎麼篩更準？　研究：「這2處一起戳」敏感度激增

夫年薪破百10年　收入上繳婆婆剩10萬

秋老虎來了！高溫飆36℃　變天轉雨時間曝

更多熱門

相關新聞

喪失情感的人類還不如一個牡蠣

喪失情感的人類還不如一個牡蠣

雖然芝加哥沒有海，但是牡蠣有能力想像此地就是一片大海，並隨著大海的節律生活。我看到這個故事之後，跟一位同事感慨：一個人要是不能透過讀書擁有想像力，不能讓自己內心的節律隨著人類共通的情感而律動，不能活成一個超越自己生命的存在，他還不如一個牡蠣呢。

「接棒未來」公益計畫　前進大師兄恩師所在部落

「接棒未來」公益計畫　前進大師兄恩師所在部落

書店新趨勢　紙本式微下創出新樣

書店新趨勢　紙本式微下創出新樣

9月書單推薦，勇敢去追求夢想吧

9月書單推薦，勇敢去追求夢想吧

頂新和德「愛的GOOD力」好物商店

頂新和德「愛的GOOD力」好物商店

關鍵字：

文房閱讀譽揚獎幸町日式宿舍頂新和德文教基金會

讀者迴響

熱門新聞

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

台中男水樂園拍2hrs　比基尼妹崩潰

張淑娟提告！　律師嘆周玉蔻道歉為時已晚

吳宗憲終於公開「最美小女兒」！首曬4兒女合照

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　合照掀熱議：都好酷

進廁所驚見「1巨雷」他氣退租　網全傻眼

浴室矽利康發霉！網曝神招

警單手壓制騎士！　影片曝光卻歪樓「目光都在他身上」

廖老大退直播5天就復出　館長3句話狠酸

結帳不報電話被媽唸！他曝超商點數隱藏功能

反擊孫生「去酒店到早上」！

28歲女剛剖腹產　惡露結束「同房又懷孕」

台北天空今早「轟隆隆」　原因曝光

新「TOYOTA INNOVA預售價曝光」

人夫突襲！妻房內找到內褲慶生男

更多

最夯影音

更多
開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血

開業38年岡山統一戲院熄燈　老闆落寞坐大廳：我心淌血
正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

正妹教練現實→氣質甜美　一拍TikTok秒炸出肌肉！

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

下鍋前的難分難捨！ 蛤蜊伸舌頭互打還親親

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

孫生突發文譙女友「假人設」！　揭Wendy多次踩底線：真覺得噁心

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

周玉蔻認爆料錯誤！　撇清拉抬陳時中選情

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面