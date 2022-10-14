頂新和德「食公益」捐助名單出爐　愛心物資外送到府方案入選

▲愛希望兒童關懷發展協會的老師與書屋的孩子完成西式肉醬義大利麵製作合影。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會2022年「食公益捐助計畫」獲選名單出爐，共11家公益團體分別以創新科技慈善服務、學童餐飲能力培育及公益商品「新零售行銷計畫」等飲食相關服務計畫獲經費補助和培力課程支持，預估將有超過4萬人次的身障者、獨老、偏鄉童可受惠。

為協助更多公益團體自立，頂新和德文教基金會今年推出第八屆食公益捐助計畫，投件的54家公益團體來自各縣市，方案包含提供弱勢家庭餐食包、偏鄉童餐食供給等，經訪視初審及評選委員會複審後，共11家公益團體入選。

▲愛希望兒童關懷發展協會的老師示範如何分切虱目魚肚。

這次高雄有兩家公益團體首次報名，就以創新計畫構想獲評審青睞，其中高雄市社福慈善總會提出「雄愛心物資包」方案，讓符合資格的受助戶可在社工協助下，透過手機下單選擇慈善物資，再由合作的外送業者在2小時內宅配到府，大幅縮短受助戶領取物資時間，也減少行動不便者外出風險，數位愛心服務讓愛沒有距離！愛希望兒童關懷發展協會則提出「愛。惜食。小小廚神培育計畫」，希望讓貧弱家庭孩子學習料理餐食，脫離被照顧者角色，強化自立能力。

▲台中市信望愛智能發展中心的孩子學習飲食教育與料理烘焙。

▲社工協助將物資提供給合作配送業者送至受助戶家中。

▲雄愛心物資包。

彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會前年在「食公益」補助下推出身障學員創作的「愛啟兒藝廊．水果果凍禮盒」獲市場好評，今年再以「新零售行銷計畫」方案入選，預計投入新品開發、網路及實體銷售，義賣盈餘將做為未來協會建館經費。

▲新零售行銷計畫新品開發。

其他獲選單位還包含：博幼基金會、中寮鄉龍眼林服務協會、彰化縣聖家啟智中心、花蓮老家協會、彰化縣喜樂小兒麻痺協會、台中市信望愛智能發展中心、台灣基督教福利會、好牧人全人關懷協會。各單位依評審結果將各獲10萬元到25萬元不等補助。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，未獲選的單位，基金會也將透過公益倡議協助其對外募款或結合志工服務給予支持，若有庇護工場、小作所、社會企業等具有培養自立能力計畫者，基金會也將邀請加入「愛的GOOD力」公益行銷平台，協助推廣義賣產品的銷售，共同朝「自立共好」之路邁進。