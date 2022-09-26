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接棒未來女子棒球隊！ 各行業女力拚出連霸王朝

▲▼圖片,頂新和德,接棒未來。（圖／取自影片）

▲《瞧百職》主持人帶著小龍女們一起了解這群球員們辛苦的心路歷程。（圖／取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

棒球是台灣人最愛的運動，但這個被認為是男生限定的運動，竟然有一群OL犧牲假日穿美美去喝下午茶的機會，就為了一圓最愛的棒球夢，接棒未來女子棒球隊勇奪全國女子棒球錦標賽四連霸，要向世界證明，即使是女選手，也可以揮出亮麗的全壘打，《瞧百職》主持人帶著小龍女們一起了解這群球員們辛苦的心路歷程！

▲▼圖片,頂新和德,接棒未來。（圖／取自影片）

▲接棒未來女子棒球隊有學校老師、職業軍人、環保局工作者，也有學校的專任教練。

▲▼圖片,頂新和德,接棒未來。（圖／取自影片）

▲每一年賽前三個月都會做很積極的訓練準備。

接棒未來女子棒球隊的隊員來自各領域，有學校老師、職業軍人、環保局工作者，也有學校的專任教練，拿下全國女子棒球錦標賽四連霸更是全員付出了許多努力才有的成績，球員蔡明岑說「我們每一年賽前三個月都會做很積極的訓練準備，因為週一到週五大家都有各自的工作，都滿辛苦的，只要六日教練宣布說要練習，大家就會很積極地組在一起，然後做默契上的配合，體能則是平時一到五下班各自去維持」，為什麼可以拿下四連霸？是因為每個人都很認真、自我要求才可以達成連霸，遇到壓力就要莫忘初衷，一直很喜歡棒球，就會做得很好。

▲▼圖片,頂新和德,接棒未來。（圖／取自影片）

▲每個人都很認真、自我要求，才可以拿下四連霸！

球場上女力崛起，球員謝鈺瀅說「我們真的很熱愛、很喜歡棒球，所以一直在努力，相處久了感情很好，雖然看我們這樣笑笑的，但該認真的時候我們會認真」，談起四連霸之前訓練的過程，球員林珈羽說「我是第一年加入的，比賽之前很辛苦，跟大家一起打拼感受很深刻，尤其是每位學姊都很強會想要跟他們學習，最後得到冠軍的時候，覺得很欣慰」。

▲▼圖片,頂新和德,接棒未來。（圖／取自影片）

▲接棒未來女子棒球隊勇奪全國女子棒球錦標賽四連霸。

對球員們來說，印象最深刻的事是2018年拿下世界第二的時候，蔡明岑說「頂新20、30個人裡面，基本上有10個人都是中華台北代表隊的固定班底」球員的素質都很好，面對世界賽時都拿出絕佳表現，球員謝鈺瀅說「我們有一個投手叫做黃巧芸，她可能球速不快，但是她在對美國隊的時候，她總共拿下9K（9次三振），雖然是她在投球，但是我們的感受都是一樣的」，球員們這麼感動，也是因為男生打棒球和女生打棒球在速度、爆發力上都有差別，女生的先天條件比較弱，拿下世界第二也證明女選手在技術上跟男生沒有差別，希望未來台灣棒球生態，女生可以突破男生！

▲▼圖片,頂新和德,接棒未來。（圖／取自影片）

▲球員林珈羽說，特別感動魏爸（魏應充）無條件的支持。

無條件的支持更是讓球員特別感動，林珈羽說「某一場比賽結束的時候，魏爸（魏應充）走到我們的球場休息室幫我們打氣，『無論今天打得怎麼樣都沒有關係，盡力而為、堅持到最後，誰都會輸，但是下一次把它討回來就好』」。

▲▼圖片,頂新和德,接棒未來。（圖／取自影片）

▲師母謝榮瑤是接棒未來女子棒球隊靈魂級的推手。

接棒未來女子棒球隊能屢創佳績，除了「魏爸」的全力支持，還有一位靈魂級的推手，就是人稱「師母」的謝榮瑤女士，師母謝榮瑤回想起2016、2017年時相識的機緣，「她們為了參加亞洲盃找不到金援，那時候我看了球隊的企劃案，才知道原來女子棒球在台灣也快20年了，我思考了一個晚上，列出我曾經募款的10個企業名單，只有頂新和德的魏創辦人最有機會協助，魏創辦人就請了基金會的執行長來接洽並且讓我們先報名比賽，才有機會打下這一次的連四霸。」師母謝榮瑤特別感謝魏（應充）創辦人的贊助，讓這一批接棒未來的女孩子們能繼續圓夢。

▲▼圖片,頂新和德,接棒未來。（圖／取自影片）

▲感謝魏（應充）創辦人的贊助，讓這一批接棒未來的女孩子們能繼續圓夢。

每一次比賽有每一次的感動，學姊、學妹大家互相會鼓勵，「師母」謝榮瑤期許接棒未來女子棒球隊的球員，「第一不要勾心鬥角，第二這是一個家庭，我就是一個母親，我來照顧你們，互相鼓勵是在成績的前面，你團心、你有盡力，球隊的戰績不會差到哪裡」，

▲▼圖片,頂新和德,接棒未來。（圖／取自影片）

▲球員們的訓練過程辛苦又樂在其中。

球員的訓練過程有多辛苦？頂新和德接棒未來的教練黃明輝說「訓練包括丟球、守備練習、打擊練習」，過程要注意每個動作的確實度，還要不停重複練習，訓練的強度連一個大男生都會覺得吃力，對這群女選手來說，這麼辛苦為什麼還願意堅持下去？球員林珈羽說，因為打球很快樂，不管比賽輸還是贏，也很享受跟隊友一起在場上的感覺；球員蔡明岑覺得棒球有很多技巧是學不完的，在每次的技巧學會之後，又不斷突破的成就感，是每一位棒球選手最樂在其中的一件事。

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頂新和德接棒未來女子棒球隊

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