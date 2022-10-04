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文房活化老屋新「聲」　以詩歌迎接十月秋季

▲▼ 臨沂街,日式官舍,文房,頂新和德文教基金會,島內島外,台北詩歌節。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「文房」改建自1930年「幸町日式宿舍」。

生活中心／綜合報導

位於台北市中心臨沂街，一座三〇年代日式官舍修復而成的圖書空間，由頂新和德文教基金會經營——「文房・文化閱讀空間」（下稱文房），除了日常作為閱讀空間供市民朋友免費入館之外，晚間和週末也時常舉辦藝文活動，讓大眾走進文化資產的空間，感受藝文生活的熏陶。十月與「台北詩歌節」、「聯合文學」、「有鹿文化」等藝文單位合作，結合聲音與文學，送上秋季感官的盛宴。

▲▼ 臨沂街,日式官舍,文房,頂新和德文教基金會,島內島外,台北詩歌節。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「文房」提供市民一座心靈落院。

台北市每年秋季重量級的文學活動「台北詩歌節」，如今邁入第二十二年，集結全台創作者，結合文學、詩、音樂、影像，等元素，以「詩，全境擴散」為主題，於文房舉辦《島內島外》講座，由詩人楊佳嫻主持，蔡宛璇、陳滅、徐珮芬，三位詩人一起聊聊島內島外，居住、離散、行旅、寫作中的美好與勇氣。這是文房首次與「台北詩歌節」合作，老屋內的詩歌風景，木質空間裡吟誦與閱讀的交響，令人引頸期盼。

▲▼ 臨沂街,日式官舍,文房,頂新和德文教基金會,島內島外,台北詩歌節。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「文房」作為2022台北詩歌節活動場地之一。

日本首位諾貝爾文學獎得主——川端康成《掌中小說》近期由聯合文學出版，川端的文學成就，經過掌中小說的奠基、醞釀、發酵而成。這一套極短篇小說合集，從他的青年時代，一直創作到晚年，實為重量級的日本翻譯文學作品，此次活動特別邀請知名日本文學學者林水福教授主講，在日式風格的文房，舉辦日本經典作者的脈絡解說，可說再合適不過！

▲▼ 臨沂街,日式官舍,文房,頂新和德文教基金會,島內島外,台北詩歌節。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「文房」舉辦川端康成《掌中小說》套書出版活動。

此外，十月文房還有許多值得關注的各類活動：作家林佳樺談散文創作、舞台劇演員朗讀世界級劇作家哈洛．品特、台北幸町的文資小旅行……眾多精彩活動詳情，請關注「文房・文化閱讀空間」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/tw.readingroom

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