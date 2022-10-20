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高端疫苗營收跟陳時中答詢有6億價差　費鴻泰控：很可能貪瀆

▲國民黨團20召開「高端價差 7 億元誰拿走了？是佣金？還是選舉經費？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團20召開「高端價差6億元誰拿走了？是佣金？還是選舉經費？」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

高端疫苗公司昨依財務報表，指新冠疫苗累計銷售淨額36.2億，但2020年起至2022年上半年，研發及生產新冠疫苗支出合計達33.5億，包括投入新冠疫苗研發、臨床試驗費用22.4億，及疫苗之生產成本11.1億，絕非外界傳的暴利。對此，國民黨立法院黨團今（20日）召開記者會質疑，高端財報的合計營收，跟前衛福部長陳時中在立院答詢所稱的40多億元，兩者的差額去哪了？每劑單價到底是多少錢？誰收了佣金？還是拿去選舉？衛福部、陳時中應說清楚。

國民黨團總召曾銘宗表示，根據中央疫情指揮中心所公布的資料顯示，政府採購5種疫苗，採購數量為5351萬劑，總金額為408.6億元，但與國際平均行情售價估算為335.4億元相比，價差約70億元。曾銘宗質疑，政府採購疫苗黑幕重重，有無弊端？監察院和檢調單位必須介入調查，衛福部更應該對國人說清楚、講明白。

曾銘宗指出，根據高端公司110年度年報的第一頁致股東報告書中記載，預估銷售疫苗營業收入約為40億9720萬元，與3月8日陳時中答覆立委費鴻泰所稱40多億元相當，但實際上高端營業收入約36億元，兩者之間的價差跑去哪裡？高端公司財報，是經過會計師簽證的，陳時中在立法院也說過，高端疫苗購買金額為40多億元，因此，價差跑去哪裡了？

國民黨團具體要求陳時中必須出來講清楚、說明白，購買高端幾億元價差，是佣金？還是競選經費？誰拿走了？如果講不清楚、說不明白，國民黨團基於為人民看緊荷包，將依法提出告訴。其次，高端保護效益報告，須在10月底公布，屆時如確定保護效益不佳，甚至沒有任何效益，國民黨團主張必須撤銷EUA，向高端求償，並追究陳時中政治責任、法律責任。

國民黨團首席副書記長謝衣鳯進一步指出，陳時中今年3月8日回覆費鴻泰質詢時曾證實，高端疫苗每劑價格是871元到881元，但根據高端公司查核年報顯示，110年度銷售金額為32億7516萬6000元，銷售數量為444萬8318劑，平均每劑單價為736.27元，合計價格相差了6.45億元（以每劑881元乘上銷售量計算）。另一方面，昨天高端公司發出聲明指出，新冠疫苗累計銷售36.2億元，賣給中央指揮中心480萬劑，平均每劑單價754元，兩者價差也達6.09億元（以每劑881元乘上賣給指揮中心的量計算）

謝衣鳯質疑，高端公司110年報是經過會計師查核認證，代表111年度每劑賣中央疫情指揮中心是980.52元，為何每劑價格比110年度還高？謝衣鳯說，高端採購的價差到底流向何方？陳時中必須向國人說清楚。

費鴻泰則表示，高端公布銷售數量和金額，與陳時中在立法院答詢時所稱的每劑單價金額，兩者相差了6億元左右。錢跑去哪裡？在高端公司？還是跑到某些人口袋裡？包括高端公司、衛福部長和食藥署長，都有必要說清楚，倘若都說不清楚，很可能是貪瀆的問題。

▼國民黨團「高端價差6億元誰拿走了？是佣金？還是選舉經費？」記者會資料。（圖／國民黨團提供）

▼國民黨團「高端價差6億元誰拿走了？是佣金？還是選舉經費？」記者會資料。（圖／國民黨團提供）

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