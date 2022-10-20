高端補打政策遭罵　王必勝定調「暫時性措施」僅頻繁出國需要

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨宣布高端疫苗補打政策，讓有出國需求民眾可以持相關證明補打其他廠牌疫苗，不過資深媒體人周玉蔻痛批作法緩不濟急「真的很好笑」，另也有醫師質疑，為何國家要花這麼多錢跟資源替高端善後處理？指揮中心指揮官王必勝今（20）日表示，此為暫時性措施，隨著國際逐漸開放，各國邊境檢疫相關條件也會放寬，補打措施主要還是頻繁出國到有規範國家所需要的。

周玉蔻在得知高端補打方案後，已在臉書批評指揮中心「呼攏人」。而今她在廣播節目《新聞放鞭炮》也再度開轟批評，昨天衛福部公布的方式「真的很好笑」，如果下週要去日本的人，這個方案來得及嗎？

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周玉蔻批評，「難道公布時都沒想到？這是浪費錢的選擇。」她認為，只要高端替需要赴日的民眾免費進行PCR，就能解決，因為高端自己有PCR的設備。「這不是錢的問題，是感覺問題」她說，要出國民眾再次接種、還有一堆程序要去做，「這就是公務員心態」，更酸「沒想到民進黨執政也是這種公務員。」

王必勝回應，補打政策是給有需要的人，他個人判斷這是暫時性措施，隨著國際逐漸開放趨勢，各國對邊境檢疫相關條件應該會逐漸放寬，補打這件事情應該是比較頻繁出入「還有規定國家的人」所需要的。王必勝也說，「指揮中心認真處理人民防疫上各種需求，對各界指教批評我們都虛心接受，有建設性的我們會參採」。

指揮中心今（20）日也整理國人主要出遊國家入境檢疫規定措施，其中僅承認WHO認證疫苗，可能造成打高端民眾出國障礙的有：日本、新加波、美國、西班牙以及智利等5國，不過，另外有韓國、紐希蘭、澳洲等14國開放無條件入境免隔離。

▲▼10/20國人主要出遊國家入境檢疫規定或措施。（圖／指揮中心提供）

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