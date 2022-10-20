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嘉雄女力「搖爆」岡山　小蝦米齊力對抗大鯨魚

▲▼ 嘉雄女力「搖爆」岡山　小蝦米齊力對抗大鯨魚 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

▲柯志恩廟口開講列車10月19日開進岡山壽天宮，場面沸騰。（圖／柯志恩競選辦公室提供，下同）

政治中心／綜合報導

柯志恩廟口開講列車10月19日開進岡山壽天宮，現場湧進近千人相挺，場面沸騰。除了有選區黨籍議員陸淑美副議長、方信淵議員以及宋立彬議員站台支持以外，更有柯志恩的好戰友嘉義縣長候選人王育敏以及新北板橋多名里長，共同南下向鄉親推薦柯志恩。開講的最後，柯志恩與全體鄉親一起跳「岡山搖」，將氣氛炒到最高潮。

▲▼ 嘉雄女力「搖爆」岡山　小蝦米齊力對抗大鯨魚 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

王育敏強調她與柯志恩一起勇敢投身艱困選區，面對執政黨龐大的執政優勢，兩人都如「小蝦米對抗大鯨魚」般，匍匐前進。她期勉所有支持者都能夠化身成為兩位候選人的小蝦米，展現眾志成城的力量，扳倒大鯨魚排山倒海的資源與優勢。

▲▼ 嘉雄女力「搖爆」岡山　小蝦米齊力對抗大鯨魚 。（圖／柯志恩競選辦公室提供）

柯志恩為岡山擁有優良的產業、觀光條件，但人口數卻不斷減少感到擔憂。過去韓國瑜與陳菊市長時期，高雄人口僅減少一千五百多人，到了陳其邁市長任內，短短兩年的時間，高雄人口共減少了四萬六千人。柯志恩酸，「陳其邁總是說自己『兩年拚四年』，高雄人口流失卻是『兩年拚十年』。」此外，柯志恩痛批陳其邁總是把話說一半，「市民薪水雖增加百分之八，卻不願意面對高雄房價上漲了百分之四十」；對外宣傳建設規劃相當豐富，但是「流標的比例也一大堆」，顯示其配套措施缺乏規劃。柯志恩直言，建設固然好，但偉大的城市重點絕對在於教育與文化。未來擔任市長以後，必定會針對高雄舊縣區隔代教養以及教育資源不均等問題著手改善，讓高雄的孩子比台灣其他地區的孩子更有國際競爭力，展現大港的風範。

柯志恩最後強調，大港女兒的氣魄就是「哪裡困難，就往哪裡去」。面對對手來勢洶洶，柯志恩勇敢地表示自己「不怕」，也期許鄉親與她共同在高雄創造「四個月的奇蹟」。
 

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